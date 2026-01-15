Các chuyến bay né không phận của Iran. Ảnh: Flightradar

Báo Guardian dẫn một thông báo của Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cho hay Iran đã tuyên bố đóng cửa không phận với hầu hết các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ nước này. Lệnh cấm kéo dài hơn 2 giờ và chỉ những chuyến bay được Cơ quan Hàng không dân dụng Iran cho phép mới có thể hoạt động trong khoảng thời gian trên.

Hàng loạt hãng hàng không, gồm cả của Ấn Độ, Nga, Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải điều chỉnh lại hoạt động bay tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngày càng tăng ở các vùng chiến sự là rủi ro tiềm ẩn đối với giao thông hàng không.

Washington đã rút một số nhân viên khỏi các căn cứ ở Trung Đông sau khi một quan chức cấp cao Iran nói Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng về việc họ sẽ nhắm vào các mục tiêu Mỹ nếu bị tấn công.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số lời cảnh báo với Iran, nơi biểu tình đang diễn ra rầm rộ suốt 3 tuần qua.

Hãng tin RT ngày 14/1 dẫn lời một quan chức quân sự phương Tây tin giấu tên nói tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Mỹ sắp tấn công Iran. Tuy nhiên, người này cho biết thêm, đó là cách chính quyền Mỹ khiến mọi người luôn trong tình trạng cảnh giác và sự khó đoán là một phần của chiến lược.

Ngoài ra, hai quan chức châu Âu giấu tên tiết lộ, Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Iran trong 24 giờ tới. Trong khi đó, một quan chức Israel đề nghị ẩn danh nhận định ông Trump dường như đã quyết định tấn công mặc dù phạm vi của hành động quân sự tiềm năng này vẫn chưa rõ ràng.

Hồi đầu tuần này, ông Trump kêu gọi người biểu tình Iran giành quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước sau khi tuyên bố sự giúp đỡ đang tới.