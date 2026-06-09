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Ngày 9/6 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng.

Đây là băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp Chành cua 46 (số 113 đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM) do Lâm Bích Dung (SN 1977, ngụ phường Bình Thới) cầm đầu.

Lộ diện 'nữ quái' đứng sau các luật ngầm

Theo điều tra bước đầu của ban chuyên án, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa là doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về tiêu thụ tại TPHCM.

Tuy nhiên, các đối tượng tại đây đã tự thiết lập một cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc tất cả các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng vào chành để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Đối tượng Lâm Bích Dung có vai trò cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CACC

Mỗi ngày, Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000-3.000 thùng cua, thu lợi bất chính từ 30-90 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cưỡng đoạt này được cơ quan chức năng xác định lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực và các thủ đoạn đe dọa đối với những ai không chấp hành "luật ngầm" như: đập phá, đốt phương tiện, cố tình gây sự cố giao thông nhằm cản trở giao nhận, làm hư hỏng hàng hóa...

Do lo sợ bị trả đũa, nhiều chủ hàng đành phải chấp nhận đóng tiền theo luật ngầm.

Đối tượng Chí Tằng Sếnh, trợ thủ đắc lực của Lâm Bích Dung. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Trong đó, Lâm Bích Dung có vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Chành cua 46.

Chí Tằng Sếnh (SN 1986, ngụ phường Bình Thới), là trợ thủ đắc lực, hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai các chỉ đạo từ Dung.

Các đối tượng còn lại có trách nhiệm theo dõi hành trình, thu thập thông tin, giám sát các đơn vị vận chuyển và trực tiếp ra tay dằn mặt các chủ xe.

Ban chuyên án họp để lên kế hoạch phá án. Ảnh: CACC

Điển hình vào ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, nhóm đàn em đã bám theo và báo cáo cho Lâm Bích Dung. Dung ngay lập tức chỉ đạo đồng bọn tổ chức đập phá phương tiện này để răn đe.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ nhiều vụ việc tương tự với tổng thiệt hại tài sản được ghi nhận hơn 80 triệu đồng.

Chống đối quyết liệt khi bị vây bắt

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đồng loạt triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ 17 đối tượng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã có hành vi chống đối quyết liệt, cản trở người thi hành công vụ. Thậm chí, có trường hợp đã sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp (tức livestream) diễn biến nhằm kích động đám đông và gây áp lực lên lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế, áp giải toàn bộ các đối tượng về trụ sở.

Hung khí thu giữ của nhóm đối tượng. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.