Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, gồm: Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc Sùi”), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng, Nguyễn Mạnh Hùng và 2 người khác.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An làm vỏ bọc hoạt động. Ngọc thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng.

Năm 2023, từ tranh chấp liên quan việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một khách sạn ở Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh C.C.M. Theo điều tra, Ngọc thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, thậm chí hành hung nhân viên.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn xuất hiện trước cổng trường nơi con anh C.C.M. theo học để theo dõi, quay clip, đe dọa và uy hiếp tinh thần.

Lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển cho nhóm này 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các bị can chia nhau theo thỏa thuận.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho biết, Bùi Huỳnh Bính Ngọc có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Nguyễn Trung Thành cũng có 2 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Ngọc và Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.