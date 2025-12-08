Ngôi sao 33 tuổi vừa buông lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Liverpool và HLV Arne Slot sau trận hòa 3-3 trên sân Leeds United, khi anh lần thứ ba liên tiếp phải ngồi dự bị.

Salah cho rằng, anh đang bị đối xử bất công sau những gì cống hiến cho The Kop nhiều năm qua, cảm giác như "bị ném vào gầm xe buýt".

Salah có thể gia nhập Al-Hilal ngay mùa đông này - Ảnh: T.T

Tiền đạo người Ai Cập cũng ám chỉ, cuộc đấu với Brighton cuối tuần này có thể là trận cuối cùng anh khoác áo Lữ đoàn đỏ.

Salah sẽ cùng tuyển Ai Cập tham dự VCK cúp bóng đá châu Phi và sẽ không trở lại Liverpool cho đến giữa tháng 1, với tiềm năng chuyển đến Trung Đông chơi bóng.

Các nhà tuyển trạch của Saudi Pro League từ lâu đã muốn có sự phục vụ của Salah. Còn nhớ hè 2023, Al-Hilal từng gửi lời đề nghị 150 triệu bảng nhưng bị Liverpool từ chối.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ kém xa mức giá cách đây 2 năm. CLB hàng đầu của Saudi Arabia chỉ sẵn sàng chi 50 triệu bảng phí chuyển nhượng.

Do Salah già thêm 2 tuổi và bày tỏ rõ nỗi bức xúc cá nhân với ban lãnh đạo Liverpool nên phía Al-Hilal tự tin vào một thương vụ giá phải chăng.

Việc tuyển dụng ở Saudi Pro League đang được xử lý tập trung bởi Trung tâm Xuất sắc Thu hút Cầu thủ (PACE) do cựu giám đốc Chelsea - Michael Emenalo điều hành.

Nguồn tin từ Trung Đông cho hay, Salah được PACE xếp vào dạng nhóm "cầu thủ tinh hoa", nên họ có thể mời gọi bằng mức đãi ngộ lương thưởng cực kỳ hấp dẫn.