Liverpool mùa thứ 2 dưới thời Arne Slot tiếp tục những ngày sa sút và bất ổn. Tại vòng 15 Ngoại hạng Anh, làm khách Leeds United, Ekitike tạo lợi thế cho Liverpool với cú đúp ngay đầu hiệp 2 (48’, 50’).

Salah tố Slot và Liverpool đối xử bạc bẽo, cố tình muốn đẩy anh khỏi Anfield. Ảnh: B/R Football

Tuy nhiên, họ đã chủ nhà rút ngắn và đưa trận đấu về vạch xuất phát trong vòng 2 phút (73’, 75’). Năm phút sau đó, Szoboszlai một lần nữa đưa Liverpool vượt lên, nhưng Leeds khiến họ chết lặng vào những giây cuối bù giờ với bàn quân bình 3-3.

Với việc đánh rơi 2 điểm, Liverpool hiện xếp thứ 8 Ngoại hạng Anh với 23 điểm, kém Arsenal dẫn đầu 10 điểm.

Đây cũng là trận đấu mà Arne Slot để Mohamed Salad dự bị - trận thứ 3 liên tiếp. Điều này khiến chân sút Ai Cập bức xúc, công khai chỉ trích ông thầy người Hà Lan cũng như CLB Liverpool lúc tan trận.

“Tôi rất thất vọng. Thật không thể tin được mình không được vào sân phút nào. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho Liverpool trong những năm qua, nhất là ở mùa giải trước.

Thế nhưng, giờ tôi đang phải ngồi dự bị và không biết lý do vì sao. Tôi có cảm giác như CLB đang lấy tôi ra làm vật tế thần. Tôi đồ rằng có ai đó muốn tôi phải chịu gánh chịu mọi trách nhiệm.

Tôi đã được hứa hẹn rất nhiều vào mùa hè và lúc này đã phải ngồi dự bị 3 trận liên tiếp. Họ đã không giữ lời.

Trước đây tôi có mối quan hệ tốt với HLV trưởng (Arne Slot) nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng tôi cảm thấy dường như có ai đó đang muốn đẩy tôi khỏi Liverpool”.

Salah không loại trừ trận Liverpool vs Brighton có thể là lần cuối anh xuất hiện ở Anfield do không biết điều gì xảy ra tiếp theo. Ảnh: Football de Inglaterra

Salah – Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA mùa giải 2024/25, còn ám chỉ trận đấu trên sân Anfield, tiếp Brighton vào 13/12 tới đây biết đâu là lời chào tạm biệt của anh với khán giả (không chỉ là vì đi tham dự AFCON).

“Tôi đã nói với bố mẹ của mình, đến Anfield xem trận đấu Liverpool vs Brighton tới đây. Tôi không biết mình có được ra sân hay không và chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ nói lời tạm biệt người hâm mộ trước khi cùng tuyển Ai Cập dự Cúp bóng đá châu Phi, bởi không biết điều gì xảy ra sau khi giải đấu ấy khép lại”.

Lần gần nhất Salah được Slot xếp đá chính là trận Liverpool thua thảm 1-4 PSV ở Cúp C1. Phong độ tiền đạo Ai Cập mùa này sa sút, đến chính người hâm mộ cũng kêu gọi phải để anh ngồi dự bị.