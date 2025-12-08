Liverpool vừa có trận hòa tai hại 3-3 trước Leeds, sau khi đã dẫn trước 2-0, ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Kết quả đẩy thầy trò Arne Slot xuống thứ 9 trong BXH, với 23 điểm (7 thắng, 2 hòa và đến 6 thất bại).

Ở chuyến làm khách này, Slot không cho Salah vào sân một phút nào, đánh dấu trận thứ 3 liên tiếp ông cho tiền đạo Ai Cập ngồi dự bị.

Salah ban đầu có mối quan hệ tốt với HLV Arne Slot nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Ảnh: Fabrizio Romano

Có lẽ, thất vọng vì bị đẩy lên băng ghế dự bị, Salah đã tung hê cả Slot và Liverpool sau trận, tố họ bạc bẽo, hứa hão và muốn đẩy anh khỏi Anfield.

Việc Salah tung lê Liverpool lẫn người thầy của mình trong bối cảnh đội đang có thành tích tệ hại – thua 9 trong 15 trận gần nhất mọi đấu trường, nhận những chê trách hơn là đồng tình.

Các cựu danh thủ như Luis Garcia, Michale Owen, Danny Murphy đều thấy buồn lòng cho cách cư xử của Salah. Họ cho rằng, nếu có gì không hài lòng, ngôi sao Ai Cập nên gặp và trao đổi thẳng thắn với Arne Slot và lãnh đạo CLB để giải quyết, thay vì làm tình hình Liverpool rối thêm lúc dầu sôi lửa bỏng. Điều đó cho thấy anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

Theo tin tức mới nhất từ The Times, lãnh đạo Liverpool đưa ra quyết định về hướng ‘xử’ Salah. Cụ thể, các sếp bự ủng hộ Slot, muốn ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, không bận tâm việc chân sút 33 tuổi làm mình làm mẩy.

Liverpool nói rõ với Slot, CLB cho ông thời gian nhưng “sự kiên nhẫn không phải là vô hạn” và kết quả cuối cùng trên sân sẽ quyết định tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan, chứ không phải dựa vào sắc mặt của Salah.

Điều đó có nghĩa, Slot được toàn quyền ‘xử’ Salah và người ta suy đoán, với sự công kích vừa rồi, anh chưa chắc được ra sân ở trận Liverpool đấu Inter Milan (3h ngày 1-12 ở Cúp C1) và gặp Brighton (22h ngày 13/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh).

Chỉ mấy tháng trước, Salah có mùa giải bùng nổ cùng Liverpool, được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải 2024/25 của PFA, nhưng giờ đây người ta nhìn thấy cuộc chia tay giữa họ đang đến gần.