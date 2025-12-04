G7ReTMLXEAAcRFt.jpg
Liverpool tạo thế trận áp đảo từ đầu
resources_premierleague_pulselive_com 2249819605 (2).jpg
Writz bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
G7ReBBtW4AAzILL.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2249169199 (1).jpg
Isak đá cao nhất trên hàng công nhưng gần như vô hại
G7RpD6mWgAE_Zt4.jpg
Phút 67, Talbi nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m mở tỷ số cho Sunderland
G7RpD6mWMAAGc4n.jpg
G7RpD6aXIAEV5yc.jpg
Bàn thắng của Talbi khiến các góc khán đài sân Anfield chết lặng
G7RraRmWsAAIMng.jpg
Mãi đến phút 81, Florian Writz xử lý hay trong vòng cấm rồi sút bật chân Mukiele gỡ hòa 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 03T220752Z_1579903113_UP1ELC31PH3ES_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE CHE (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 03T220752Z_1579903113_UP1ELC31PH3ES_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE CHE.jpg
Tuy vậy, tiền vệ người Đức không thể ghi thêm bàn thứ 2 để Liverpool lật ngược tình thế
G7RtMtGX0AE1uyv.jpg
Sunderland giành được 1 điểm quý giá ở Anfield

