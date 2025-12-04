Kế hoạch xoay tua đội hình của HLV Maresca phản tác dụng khi Chelsea phơi áo 1-3 trên sân Leeds United, với những sai lầm sơ đẳng dưới hàng phòng ngự.
Hai pha lập công của Mikel Merino và Bukayo Saka đem về chiến thắng dễ dàng 2-0 cho Arsenal, ở cuộc chạm trán Brentford trên sân Emirates.
Trọng tài chính Rustam Lutfullin công nhận bàn thắng của Đình Bắc dù trọng tài biên phất cờ báo việt vị với tiền đạo U22 Việt Nam.
