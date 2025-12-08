Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12
|Ngày
|Giờ
|Môn thể thao
|Trận đấu
|Vòng đấu
|8/12
|10h00
|Bóng chày
|Singapore - Việt Nam
|Vòng loại
|16h00
|Bóng đá nữ
|Myanmar - Malaysia
|Vòng bảng
|18h30
|Việt Nam - Philippines
|18h00
|Bóng đá nam
|Philippines - Indonesia
|13h00
|Bóng ném nam
|Việt Nam - Philippines
|Vòng loại
|09h00
|Cầu lông
|Đồng đội Nữ
|Bán kết
Tâm điểm ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines, trận đấu mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Sau màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 7-0 trước Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm, dù đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.
Ngoài bóng đá nữ, Việt Nam còn đối đầu Philippines ở môn bóng ném nam trong ngày hôm nay. Ở nội dung bóng đá nam, U22 Indonesia - đương kim vô địch cũng sẽ ra quân gặp Philippines, góp phần làm không khí thi đấu thêm phần sôi động.
Trong khi đó, tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục hành trình đầy thử thách với lịch thi đấu dày nhất SEA Games. Sau ba trận thua Thái Lan 0-16, thắng Malaysia 5-2 và thua Lào 0-14, đội sẽ gặp Singapore. Dù khả năng tạo bất ngờ không cao, đây vẫn là cơ hội quý để các VĐV tích lũy kinh nghiệm.