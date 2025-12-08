Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12

Ngày Giờ Môn thể thao Trận đấu Vòng đấu 8/12 10h00 Bóng chày Singapore - Việt Nam Vòng loại 16h00 Bóng đá nữ Myanmar - Malaysia Vòng bảng 18h30 Việt Nam - Philippines 18h00 Bóng đá nam Philippines - Indonesia 13h00 Bóng ném nam Việt Nam - Philippines Vòng loại 09h00 Cầu lông Đồng đội Nữ Bán kết

Tâm điểm ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines, trận đấu mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 7-0 trước Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm, dù đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

ĐT nữ Việt Nam có trận đấu quan trọng với Philippines

Ngoài bóng đá nữ, Việt Nam còn đối đầu Philippines ở môn bóng ném nam trong ngày hôm nay. Ở nội dung bóng đá nam, U22 Indonesia - đương kim vô địch cũng sẽ ra quân gặp Philippines, góp phần làm không khí thi đấu thêm phần sôi động.

Trong khi đó, tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục hành trình đầy thử thách với lịch thi đấu dày nhất SEA Games. Sau ba trận thua Thái Lan 0-16, thắng Malaysia 5-2 và thua Lào 0-14, đội sẽ gặp Singapore. Dù khả năng tạo bất ngờ không cao, đây vẫn là cơ hội quý để các VĐV tích lũy kinh nghiệm.