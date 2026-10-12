Một đảng đối lập tại Áo, nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang yêu cầu làm rõ thông tin về lô hàng nặng 200kg do cơ quan tình báo Ukraine vận chuyển qua nước này mà không trải qua bất kỳ sự kiểm tra nào.

Tờ Kronen Zeitung ngày 10/10 đưa tin một chiếc xe tải nhỏ hiệu Volkswagen thuộc quyền quản lý của tình báo Ukraine đã vận chuyển 200kg "hàng hóa đặc biệt" không khai báo qua Áo vào tháng 1. Lô hàng này được cho có liên quan đến phái đoàn Ukraine tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một trạm kiểm soát biên giới của Áo. Ảnh: commonspace.eu

Vụ việc bị phanh phui sau khi đảng Tự do Áo (FPO) đối lập cánh hữu có được công hàm ngoại giao đề nghị cấp phép cho chiếc xe đi qua lãnh thổ Áo. Theo báo Kronen Zeitung, Bộ Ngoại giao Áo sau đó đã xác nhận sự tồn tại của công hàm trên khi trả lời chất vấn của quốc hội.

Lô hàng được cho đã đi qua Áo mà không trải qua thủ tục thông quan hay kiểm tra an ninh. Nội dung bên trong lô hàng vẫn chưa được xác định.

Tổng thư ký FPO Christian Hafenecker đã yêu cầu làm rõ những gì tình báo Ukraine đã vận chuyển và lý do tại sao chính quyền lại cho phép việc này. "Có gì trong 200kg hàng hóa đó? Tiền mặt, vàng, vũ khí, tài liệu hay một thứ gì khác hoàn toàn? Áo không phải là hành lang trung chuyển vô pháp luật dành cho các cơ quan tình báo nước ngoài. Chúng ta vẫn là một quốc gia trung lập!", ông Hafenecker nhấn mạnh.

Khi được hỏi về lô hàng trên, Bộ Ngoại giao Áo từ chối cung cấp thêm chi tiết, đồng thời lưu ý họ nhận được hàng trăm công hàm ngoại giao mỗi ngày và đã chuyển yêu cầu này sang Bộ Nội vụ.

Đảng FPO dự định sẽ thực hiện một cuộc chất vấn khác tại Quốc hội Áo để xác định ai là người đã cấp phép cho lô hàng, tại sao nó không bị kiểm tra và bên trong chứa những gì.

Theo đài RT, trước đó trong năm nay, Tổng thư ký FPO cũng đã chất vấn chính quyền về các lô hàng đáng ngờ được chuyển đến Ukraine. Hồi tháng 5, ông Hafenecker đã yêu cầu Bộ Tài chính Áo giải trình về việc gần 22 tỷ USD tiền mặt và vàng được vận chuyển từ Áo đến Kiev kể từ năm 2022 mà không gây ra lo ngại về rửa tiền hay sự giám sát của cơ quan quản lý.

Con số 22 tỷ USD được đưa ra tại một cuộc chất vấn tại Quốc hội Áo, do đảng FPO thực hiện đối với Bộ trưởng Tài chính Markus Marterbauer. Cuộc chất vấn này tiết lộ có 1.011 tờ khai xuất khẩu tiền mặt trong các lô hàng vận chuyển từ Vienna đến Kiev trong giai đoạn 2022 - 2026.

Ông Hafenecker lưu ý đến các quy định chống rửa tiền của Áo, trong đó yêu cầu các cá nhân rút số tiền chỉ từ 12.000 Euro (13.400 USD) từ các tài khoản thừa kế phải chứng minh nguồn gốc số tiền, đồng thời bất kỳ ai vượt qua biên giới EU với hơn 10.000 Euro tiền mặt đều phải khai báo.

Đảng FPO của ông Hafenecker, vốn có quan điểm hoài nghi về EU, trước đó đã yêu cầu chấm dứt viện trợ tài chính của Áo cho Ukraine vì cho rằng quốc gia Đông Âu là "hố không đáy" với tình trạng tham nhũng nghiêm trọng và vô số các vụ bê bối biển thủ công quỹ ở cấp cao.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.