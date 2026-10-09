Báo Ukrainska Pravda trích dẫn thông cáo ngày 8/10 của Hải quân Ukraine cho biết: "Một UAV Shahed đang hoạt động trong mạng lưới kết nối đã bị hỏa lực từ tháp súng gắn trên xuồng không người lái Sargan 3000 của chúng tôi bắn hạ. Hải quân thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và không phận của đất nước”.

Đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy UAV Shahed của Nga bị nhắm bắn bằng nhiều loạt đạn súng máy, sau đó chiếc UAV rơi xuống biển và phát nổ.

Theo các chuyên gia, Sargan 3000 hay còn được biết đến với biệt danh “sói biển” là mẫu USV đa nhiệm thế hệ mới của Hải quân Ukraine. Được đưa vào biên chế từ tháng 4/2026, phương tiện này đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng từ các xuồng cảm tử phát nổ một lần sang một nền tảng chiến đấu có thể tái sử dụng nhiều lần.

Sargan 3000 dài 6,9m, rộng 2,2m và có bán kính hoạt động tối đa lên tới 1.600km. Xuồng có thể mang theo khối lượng thiết bị hoặc vũ khí lên đến 450kg, sở hữu khả năng cơ động cao với tốc độ tối đa đạt từ 40 - 55 hải lý/giờ (khoảng 74 - 102 km/h) nhờ hệ thống động cơ đẩy phản lực nước.

Ngoài ra, Sargan 3000 được thiết kế thân thấp tối ưu thủy động học và sử dụng vật liệu giúp giảm diện tích phản xạ radar, giúp USV đạt tính năng tàng hình.

Khác với USV cảm tử thông thường, Sargan 3000 được tích hợp trạm vũ khí tự động Protector RWS do tập đoàn Kongsberg của Na Uy sản xuất, có gắn súng máy hạng nặng 12,7mm. Vũ khí này cho phép xuồng tấn công mục tiêu từ xa mà vẫn bảo toàn được phương tiện.

Ngoài súng máy, nền tảng này có thể linh hoạt chuyển đổi cấu hình để mang theo thiết bị tác chiến điện tử (EW), thiết bị trinh sát hoặc đóng vai trò làm bệ phóng cho các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Xuồng đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực với hệ thống nhận thức tình huống Delta của Ukraine, đồng thời tích hợp định vị quán tính và quang học để hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường bị áp chế định vị GPS mạnh.

USV Sargan 3000 của Ukraine trước đây đã được sử dụng trong các hoạt động tại Biển Đen. Vào tháng 9, Hải quân Ukraine tuyên bố loại USV này khi được trang bị RWS Protector đã lần đầu tiên tiêu diệt một xuồng không người lái của Nga.

Trước đó, vào tháng 7, lực lượng hải quân Ukraine đã sử dụng xuồng Sargan 3000 để đánh chìm tàu tuần tra biên giới hạng hai Izumrud của Moscow gần thành phố Novorossiysk, Nga.