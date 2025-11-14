Theo đó, các trận đấu vòng loại ASEAN Cup 2026 diễn ra lần lượt vào ngày 2 và 9/6. Các trận vòng bảng diễn ra từ 24/7 đến 8/8, vòng bán kết diễn ra từ 15/8, trận chung kết lượt về diễn ra vào 26/8. Như vậy, vòng bảng ASEAN Cup diễn ra ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc (từ 11/6 đến 19/7).

Trong nhiều kỳ gần đây ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) thường diễn ra vào dịp cuối năm. Ở ASEAN Cup 2024, giải đấu vắt sang đầu năm 2025 với 2 trận chung kết. Tuyển Việt Nam giành Cúp vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở cả hai trận chung kết lượt đi và về (tổng tỷ số 5-3).

Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Kỳ 2026 là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức kể từ giải đầu tiên tại Singapore năm 1996 (với tên gọi Tiger Cup). Như vậy, ASEAN Cup năm tới đạt cột mốc tròn 30 năm.

"ASEAN Cup là giải đấu quốc tế hàng đầu Đông Nam Á và việc xác nhận lịch thi đấu cho kỳ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ từ 1996 đến nay và mong muốn tiếp tục nâng tầm giải đấu, trở thành sự kiện có tầm vóc quốc tế lớn hơn nữa", Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth nói.

Với việc ASEAN Cup 2026 được tổ chức vào dịp mùa hè, mang tới những bất lợi với tuyển Việt Nam. Đây là thời điểm các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa kết thúc, đồng nghĩa với việc nhiều trụ cột có nguy cơ bị chấn thương hoặc quá tải.