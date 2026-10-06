Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu các trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp đã gửi đầy đủ hồ sơ nhưng quá 6 tháng chưa được giải quyết, báo ngay Bộ để chỉ đạo xử lý.

Xử lý mạo danh thông tin lập doanh nghiệp

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, thông qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile, đến nay, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Toàn bộ thông tin của 4.000 trường hợp đều đã được chuyển sang cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý.

Báo chí đặt câu hỏi: Nhiều trường hợp bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp nhưng bị kéo dài, có trường hợp 3-4 năm chưa được giải quyết. Vậy, cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh có sự phối hợp thế nào để xây dựng hướng gỡ khó cho những trường hợp bị mạo danh này?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Việc chậm xử lý các trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi khác của người bị mạo danh. Ảnh: N.L

Trả lời vấn đề này tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân cho biết, việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh được thực hiện theo cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký. Tuy nhiên, sự thông thoáng này cũng có những hạn chế, có trường hợp bị lợi dụng, dẫn đến tình trạng mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Bà Hương cho biết, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và cơ quan đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp bị mạo danh.

Hiện Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh để kết luận có hay không việc mạo danh.

“Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đầy đủ điều kiện để xác minh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, một trong những thách thức hiện nay là việc xác minh thông tin có phải trường hợp mạo danh hay không, trong bối cảnh công nghệ phát triển và thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu các giải pháp khắc phục những vướng mắc này.

“Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân cũng đang nghiên cứu xây dựng, sửa đổi Luật Doanh nghiệp, trong đó sẽ xem xét các nội dung nhằm hạn chế tình trạng mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp”, bà Hương thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu trường hợp nào đã gửi yêu cầu, hồ sơ đầy đủ nhưng quá 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét, giải quyết thì báo chí thông tin lại với Bộ Tài chính.

“Tôi cho rằng 6 tháng đã là rất nhiều rồi. Làm sao không giải quyết khi họ đã đệ đơn về việc mạo danh thành lập doanh nghiệp. Tôi đề nghị trường hợp nào đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh quá 6 tháng chưa được xem xét gửi ngay Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Theo Thứ trưởng, việc chậm xử lý các trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi khác của người bị mạo danh. Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp để giải quyết kịp thời.

Không đặt thêm thủ tục, khoản thu khi đóng mã số thuế

Cũng tại họp báo, thông tin về những khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế ghi nhận nhiều vướng mắc và đã xử lý một số nội dung theo chức năng, thẩm quyền.

Trong đó, với những trường hợp như mất con dấu, cơ quan thuế đã có giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo ông Long, để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, cần đồng thời cải cách về thể chế, chính sách. Cục Thuế đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổng hợp những khó khăn liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp đóng mã số thuế và giải thể.

Cục Thuế đã hoàn tất việc tập hợp các nội dung này và đã dự thảo xong, báo cáo Bộ Tài chính và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi tổng hợp, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Ông Long khẳng định, chiến dịch làm sạch mã số thuế không đặt thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào đối với doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến kê khai, hóa đơn, thuế và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đều được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Về chi phí tuân thủ khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, ông Long cho biết, không có một mức chi phí chung áp dụng cho tất cả doanh nghiệp. Các khoản phải thực hiện phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động và tình trạng thực tế của từng trường hợp.

Trong đó, cơ quan thuế sẽ xem xét các nội dung như doanh nghiệp đã thông báo tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động hay chưa, còn thiếu hồ sơ khai thuế nào, nghĩa vụ thuế thực tế ra sao, tình trạng hóa đơn và có hành vi vi phạm hay không.

Theo ông Long, khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, người nộp thuế cần rà soát và xử lý 4 nhóm nghĩa vụ.

Thứ nhất là nghĩa vụ thuế thực tế đã phát sinh nhưng chưa nộp. Thứ hai là tiền chậm nộp đối với các khoản nợ thuộc diện tính chậm nộp.

Thứ ba là hồ sơ khai thuế, hóa đơn, quyết toán còn thiếu. Thứ tư là xử phạt vi phạm hành chính về thuế nếu có theo từng hành vi, thời kỳ và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

“Ngành thuế cam kết sẽ hỗ trợ tối đa nguồn lực, giúp doanh nghiệp rời khỏi hoặc quay lại thị trường. Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được giải quyết đúng hạn và không đặt thêm thủ tục hay có các khoản thu nào ngoài quy định”, ông Long khẳng định.

Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 20/9, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 109.000 trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức, tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2025.

Đồng thời, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho gần 52.000 trường hợp để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể; khôi phục mã số thuế cho 3.840 doanh nghiệp, tổ chức quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.