Man City đang trải qua giai đoạn chuyển đổi, dần chuẩn bị cho cuộc không có Pep Guardiola, khi cựu thuyền trưởng Barca đang bước vào giai đoạn cuối hợp đồng, trong bối cảnh ngày càng nhiều đồn đoán ông sẽ ra đi vào hè này.

Kompany là học trò cưng một thời của Pep Guardiola tại Man City. Ảnh: X Fabrizio Romano

Sau chiến dịch trước trắng tay, Man City hiện cũng đã hụt hơi ở Ngoại hạng Anh – kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Tại Champions League, đoàn quân của Pep vừa bị Real Madrid loại ở vòng 16 đội, với tổng tỷ số 5-1 – để thua cả 2 lượt trận (0-3 và 1-2).

Lúc này, Man City chỉ còn League Cup – đấu Arsenal ở chung kết vào 22h ngày 22/3 tới đây, cùng FA Cup (gặp Liverpool) ở tứ kết, để cứu vãn mùa thứ 2 liên tiếp không danh hiệu.

Trước sự sa sút của Man City, ngày càng nhiều tin đồn Pep Guardiola rời Etihad vào cuối mùa, dù còn hợp đồng đến hè 2027.

Vậy nếu Pep quyết định ra đi, ai sẽ là người được Man City chọn làm người kế nhiệm? Theo các nguồn tin, cái tên lý tưởng để ngồi ‘ghế nóng’ ở Etihad thay Pep chính là một trong những huyền thoại của CLB – cựu đội trưởng Vincent Kompany, người đang tạo dấu ấn mạnh mẽ ở Bayern Munich.

Cựu đội trưởng Man xanh đang được cho là cái tên lý tưởng nhất để thay người thầy của mình ở Etihad. Ảnh: X One Football

Sau khi cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa trước, Kompany cùng học trò thẳng tiến ở giải năm nay, hiện bỏ xa đội về nhì là Dortmund đến 9 điểm, sau 26 vòng đấu.

Đội cũng cho thấy sự vượt trội tại đấu trường Cúp C1, hẹn đại chiến Real Madrid ở tứ kết, sau chiến thắng giòn giã trước Atlanta ở cả 2 lượt trận (6-1 và 4-1).

Kompany ký gia hạn Bayern Munich đến hè 2029 và được cho bao gồm điều khoản bồi thường 15 triệu bảng, nếu Man City liên hệ HLV người Bỉ để thay thế Pep Guardiola.

Nhưng bất kể những đồn đại, theo nhà báo Pete O-Rourke của Football Insider, với những gì ông hiểu biết về Pep thì nhà cầm quân 55 tuổi sẽ không chia tay Man City trong giai đoạn chuyển giao còn phức tạp và trắng tay ở cả mặt trận Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.