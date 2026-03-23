Pep Guardiola cho thấy "trình cao" hơn Mikel Arteta trong 90 phút ở Wembley, khi Man City vùng lên ở hiệp hai để giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Nico O'Reilly.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng lập kỷ lục mới khi trở thành HLV đầu tiên 5 lần chinh phục thành công cúp Liên đoàn Anh.

Chia sẻ với phóng viên Sky Sports sau trận, Pep nói: "Khi bạn giành được một chiếc cúp, điều đó rất quan trọng.

Nhưng lần này đặc biệt hơn vì chúng tôi vừa trải qua hai tuần khó khăn và đối thủ cực kỳ khó chịu.

Quãng 15 phút đầu tiên, Arsenal làm chúng tôi không thở nổi. Sau đó, Man City bắt đầu chơi bóng đúng nghĩa, nhất là Doku và Cherki.

Tôi thực sự hài lòng vì màn trình diễn của các học trò. Nhưng quả thực, Mikel Arteta đã tạo ra đội bóng gần như không thể bị đánh bại."

Pep Guardiola cũng hết lời khen Nico O'Reilly - tài năng trẻ người Anh đã ghi cú đúp vào lưới Kepa.

"Hồi đầu mùa, chúng tôi có cuộc nói chuyện dài với O'Reilly. Cậu ấy không biết mình sẽ chơi thế nào.

Vì hoàn cảnh chấn thương, Nico O'Reilly bắt đầu thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và gây ấn tượng mạnh nhờ thể chất cùng nền tảng thể lực sung mãn.

Cậu ta có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Ở 1/3 cuối sân, Nico O'Reilly thực sự giỏi trong các tình huống không chiến. Hai bàn thắng thật tuyệt vời."