Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thị Bạch Yến (Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM), cây nhàu mọc hoang, họ hàng với cây cà phê, từ lâu đã được xem là dược liệu quý trong y học cổ truyền. Hầu như toàn bộ cây, từ rễ, thân, lá đến quả, đều có thể sử dụng làm thuốc.

Trái nhàu nổi bật với vị đắng, cay, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Nhờ tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, loại quả này cải thiện tình trạng táo bón, khó tiêu, đồng thời hỗ trợ cơ thể đào thải chất cặn bã hiệu quả.

Ngoài ra, trái nhàu còn có đặc tính hoạt huyết, được sử dụng trong điều hòa kinh nguyệt, giảm triệu chứng đau bụng kinh và rối loạn nội tiết ở phụ nữ.

Cây nhàu là dược liệu quý. Ảnh: Trainhaukho.

Bác sĩ Yến cho biết thêm nước ép nhàu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của khối u. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm, giảm đau của trái nhàu cũng được ứng dụng trong hỗ trợ điều trị viêm khớp, hen suyễn và dị ứng.

Rễ nhàu có vị chát, tính bình và là một trong những bộ phận có giá trị nhất của cây nhàu trong y học cổ truyền. Rễ nhàu thường được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến huyết áp, đau nhức cơ thể và các vấn đề về xương khớp.

Dân gian từ xưa đã dùng rễ nhàu để sắc uống thay nước trà, giúp hạ huyết áp và ổn định tim mạch. Rễ nhàu chứa các hoạt chất có tác dụng giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch máu, do đó hỗ trợ điều trị cao huyết áp một cách hiệu quả.

Ngoài ra, thái nhỏ rễ và sao vàng, ngâm rượu là phương thuốc dân gian chữa nhức mỏi, đau lưng, đau khớp. Người bệnh thường dùng rượu ngâm rễ nhàu để xoa bóp những vùng đau nhức, giảm các cơn đau một cách nhanh chóng.

Các bộ phận khác của cây cũng mang lại nhiều lợi ích. Lá nhàu có thể giã đắp ngoài da để trị mụn nhọt, nhanh lành vết thương, hoặc sắc uống hỗ trợ điều trị tiêu chảy, sốt, đau đầu. Thân và vỏ cây có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ các bệnh về da và xương khớp.

Tuy nhiên, dù là dược liệu tự nhiên, việc sử dụng nhàu vẫn cần thận trọng. Người mắc bệnh gan, thận nên cân nhắc do hàm lượng kali trong nhàu khá cao, có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ quan nếu dùng không phù hợp. Tốt nhất, người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng lâu dài.

