Chia sẻ với PV VietNamNet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, gừng tươi có tên khoa học là Zingiber officinale. Trong y học cổ truyền và các nghiên cứu hiện đại, gừng được ghi nhận chứa nhiều hoạt chất sinh học quan trọng như gingerol, shogaol. Đây là những hợp chất có tác dụng chống viêm, chống buồn nôn, kích thích tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

Sau khi bạn uống rượu bia, cồn ethanol đi vào cơ thể sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm rối loạn nhu động tiêu hóa. Nhiều người xuất hiện cảm giác buồn nôn, đầy bụng, cồn cào, thậm chí lạnh người, run tay chân.

Khi đó, gừng không “giải rượu” theo nghĩa trung hòa hay loại bỏ cồn ra khỏi cơ thể nhưng lại đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giảm các triệu chứng khó chịu và thúc đẩy quá trình hồi phục.

Món trà gừng mật ong giúp cơ thể hồi phục nhanh sau uống rượu. Ảnh: N. Huyền

TS Phương cho biết, vị cay ấm của gừng có tác dụng kích thích tuần hoàn, làm ấm tỳ vị, từ đó cải thiện cảm giác lạnh, mệt mỏi sau khi uống rượu. Đồng thời, các hoạt chất trong gừng giúp giảm buồn nôn, hạn chế tình trạng nôn ói và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Trong dân gian, gừng thường được sử dụng theo một số cách đơn giản nhưng hiệu quả, phổ biến nhất là trà gừng mật ong.

Gừng giúp giảm buồn nôn, kích thích tiêu hóa, làm ấm cơ thể, trong khi đó mật ong cung cấp nguồn đường tự nhiên, góp phần hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa rượu. Gừng tươi được thái lát hoặc giã nhẹ, hãm với nước ấm (không nên dùng nước quá nóng để tránh làm mất hoạt chất) sau đó thêm một lượng mật ong vừa phải. Cách này đặc biệt phù hợp với những người cảm thấy nôn nao, lạnh bụng, uể oải sau khi uống rượu bia.

Một lựa chọn khác là cháo gừng. Cháo được nấu loãng, cho thêm vài lát gừng tươi, ăn khi còn ấm. Món ăn này giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác run lạnh, đồng thời rất dễ tiêu, góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày vốn đang bị kích thích bởi rượu. Cháo gừng thích hợp với người say rượu kèm theo mệt mỏi, chán ăn, không muốn dùng các món nhiều dầu mỡ.

Người đau, viêm loét dạ dày không nên sử dụng

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phương cũng lưu ý, không nên lạm dụng gừng hoặc dùng gừng quá cay, đặc biệt với những người có tiền sử đau dạ dày, viêm loét dạ dày nặng. Trong các trường hợp này, gừng đậm đặc có thể khiến niêm mạc dạ dày bị kích thích thêm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ giúp cơ thể dễ chịu và phục hồi nhanh hơn, không thể thay thế việc nghỉ ngơi, bù đủ nước và hạn chế rượu bia. Dù không phải là “thuốc giải rượu”, gừng vẫn được xem là một phương pháp dân dã, đơn giản nhưng có cơ sở khoa học, góp phần giảm khó chịu và ổn định tiêu hóa sau những cuộc rượu bia kéo dài.