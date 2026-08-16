Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi và giãn mạch để tản nhiệt. Quá trình này làm mất nước và các chất điện giải như natri, kali. Nếu không được bù đầy đủ, cơ thể dễ mệt mỏi, khát nhiều, đau đầu, chóng mặt và giảm cảm giác ngon miệng.

Theo Đông y, mùa hè là thời điểm dương khí thịnh, cơ thể hướng nhiệt ra ngoài nên hệ tiêu hóa bên trong có thể suy yếu, dẫn đến ăn kém, đầy bụng, tiêu lỏng hoặc khó chịu khi sử dụng quá nhiều đồ lạnh.

Trong chế độ ăn mùa hè, một số loại gia vị quen thuộc có thể giúp tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa.

1. Gừng

Gừng chứa gingerol - hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn, đầy bụng và khó chịu tiêu hóa.

Gừng là loại gia vị tốt cho mùa hè. Ảnh: Minh Huệ.

Bạn có thể thêm vài lát gừng vào các món canh, cá hoặc thịt để tăng hương vị. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng quá nhiều bởi ở một số người, gừng có thể gây cảm giác nóng trong hoặc khó chịu.

2. Tỏi

Tỏi chứa allicin cùng nhiều hợp chất sulfur, có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Đây là loại gia vị dễ sử dụng, có thể thêm vào món xào, nước chấm hoặc salad.

Tuy nhiên, gia vị không thể thay thế các nguyên tắc an toàn thực phẩm. Trong mùa hè, lựa chọn thực phẩm tươi, chế biến chín và bảo quản đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phòng ngừa rối loạn tiêu hóa.

3. Tía tô, kinh giới

Tía tô và kinh giới là những loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, tăng hương vị món ăn và thường dùng kèm hải sản hoặc những món được dân gian quan niệm có tính “lạnh”.

Bên cạnh việc sử dụng gia vị hợp lý, bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng các món quá cay hoặc dùng quá nhiều tiêu, ớt vì có thể kích ứng dạ dày.

Để cơ thể khỏe mạnh trong mùa hè, người dân cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, cân đối với uống đủ nước, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và tập luyện vừa sức vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bạn có thể nghỉ trưa 15-30 phút, giữ tinh thần thư thái và làm mát cơ thể hợp lý nhưng không nên lạm dụng đồ uống hoặc thực phẩm quá lạnh.

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