Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, đậu đen (hắc đậu) là loại cây họ đậu quen thuộc. Trong 100g đậu đen chứa khoảng 21g protein; 16g chất xơ; các khoáng chất: sắt, magie, kali, canxi, mangan, kẽm, folate; vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), E, K...

Đặc biệt là các chất chống oxy hóa như anthocyanin tạo màu đen cho vỏ đậu và có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, chống ung thư. Tất cả thành phần trên kết hợp lại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, không chỉ nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong mà còn phòng bệnh, hỗ trợ điều trị bền vững.

Tấm “khiên chắn” cho trái tim: Đậu đen rất giàu chất xơ hòa tan, folate, magie và flavonoid, tất cả đều có khả năng làm giảm mức cholesterol “xấu” (LDL) và tăng cường cholesterol “tốt” (HDL). Từ đó, đậu đen làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Chất anthocyanin trong vỏ đậu chống oxy hóa, giúp thành mạch máu bền vững, chống viêm - hai yếu tố quan trọng trong ngăn ngừa bệnh lý tim mạch.

Người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, mỡ máu, nếu kiên trì dùng nước đậu đen rang mỗi sáng, sẽ cảm nhận sự chuyển biến tích cực sau vài tháng.

Người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, mỡ máu, nếu kiên trì dùng nước đậu đen rang mỗi sáng, sẽ cảm nhận sự chuyển biến tích cực sau vài tháng. Ảnh: Đinh Hằng

Giải độc gan, thanh nhiệt mát gan: Mỗi khi thời tiết oi nóng, người dễ nổi mụn nhọt, mẩn do nóng trong, người dân thường nấu nồi nước đậu đen rang lấy nước uống.

Khoa học cũng chứng minh rằng, trong đậu đen chứa molybdenum, một loại khoáng chất hỗ trợ gan thải độc giúp “lọc máu” tự nhiên, kích thích gan sản sinh enzyme chuyển hóa độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình bài tiết.

Giữ đường huyết ổn định: Chất xơ và protein trong đậu làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, từ đó ngăn chặn tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Đồng thời, các hợp chất thực vật trong đậu đen còn tăng độ nhạy insulin. Những người bị tiền tiểu đường hoặc cần kiểm soát cân nặng, nếu bổ sung đậu đen vào chế độ ăn, sẽ giảm đáng kể nguy cơ chuyển sang giai đoạn tiểu đường.

Lưu ý, nấu đậu đen với nhiều đường sẽ phản tác dụng, dễ gây tăng cân, tăng đường huyết, đặc biệt với người bị tiền tiểu đường hoặc béo phì.

Làm đẹp da, chống lão hóa: Nhờ chứa anthocyanin, chất chống oxy hóa cực mạnh, đậu đen giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm lão hóa da, giảm nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi.

Bên cạnh đó, vitamin E và các axit amin trong đậu đen giúp tái tạo tế bào da, ngăn ngừa nám, sạm, giúp da sáng khỏe từ bên trong. Những người uống nước đậu đen rang hoặc ăn đậu đen luộc thường xuyên sẽ thấy da dẻ mịn màng, ít mụn, tóc bóng mượt, đó là sự kết hợp của một làn da được chăm sóc thực sự từ gốc rễ.

Chuyên gia cũng lưu ý, các tác dụng của đậu đen chỉ mang tính chất hỗ trợ, không phải thuốc chữa bệnh.