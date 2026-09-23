Lá mơ lông được nhiều người dùng để hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đau bụng. Xin chuyên gia cho biết những công dụng này đúng không, cách sử dụng lá mơ lông như thế nào cho an toàn và trường hợp nào không nên tự dùng? (Bùi Ngọc Hoài - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Mơ lông là loại dây leo quen thuộc, thường mọc ở bờ rào, ven vườn và được dùng làm rau gia vị trong nhiều món ăn dân dã. Lá có mùi đặc trưng, hai mặt phủ lông mịn, thường được ăn kèm hoặc chế biến cùng trứng, thịt.

Theo y học cổ truyền, mơ lông có vị đắng, ngọt, tính bình, được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, sát trùng, tiêu trướng. Đặc biệt, loại lá này từ lâu xuất hiện trong các bài thuốc dân gian dành cho một số vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ.

Lá mơ - vị thuốc tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Hoa Linh.

Một cách dùng quen thuộc là thái nhỏ lá mơ tươi rồi trộn với trứng, đem nướng hoặc áp chảo không dầu. Món ăn này thường được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian khi bị rối loạn tiêu hóa.

Mơ lông cũng chứa nhiều hợp chất thực vật và tinh dầu đang được nghiên cứu về hoạt tính sinh học. Tuy vậy, bằng chứng hiện đại về hiệu quả điều trị cụ thể ở người còn hạn chế.

3 bài thuốc dân gian từ mơ lông hỗ trợ tiêu hóa

1. Lá mơ lông hỗ trợ đầy bụng, khó tiêu

Theo y học cổ truyền, mơ lông được sử dụng trong các trường hợp bụng trướng, ăn không tiêu. Có thể dùng rễ mơ lông khoảng 30g, sắc lấy nước uống trong ngày.

2. Lá mơ lông hỗ trợ đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa

Trong y học cổ truyền Trung Hoa, mơ lông được dùng với mục đích kiện tỳ, giảm đau, hỗ trợ một số chứng đau vùng dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Dược liệu có thể được dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc tán bột theo từng bài thuốc.

3. Lá mơ lông hỗ trợ đầy hơi, khó tiêu

Theo kinh nghiệm dân gian tại một số vùng ở Ấn Độ và Bangladesh, nước cốt lá mơ lông hoặc dịch chiết từ cây được sử dụng để hỗ trợ giảm đầy hơi, trướng bụng và khó tiêu, trong đó có cách dùng cho trẻ em.

Các cách sử dụng trên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền. Người đau bụng, tiêu chảy, nôn ói hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài cần đi khám để xác định nguyên nhân, không tự dùng mơ lông thay thế thuốc điều trị.

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