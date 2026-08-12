Tôi bị nóng trong hay nổi mụn dùng các sản phẩm được quảng cáo là "mát gan", "giải độc gan" có tốt cho gan không? Bác sĩ tư vấn làm thế nào để gan được tốt? (Vũ Tuyết Anh - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa II - Lâm Nguyễn Thùy An - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Gan đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng như chuyển hóa dinh dưỡng, khử độc, tổng hợp protein và dự trữ năng lượng. Đáng lo ngại, nhiều bệnh lý gan diễn tiến âm thầm, chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Việc ăn thực phẩm mốc, lạm dụng các sản phẩm "mát gan", "giải độc gan" hay chủ quan trước các dấu hiệu bất thường đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan.

Ăn uống lành mạnh giúp bạn bảo vệ lá gan tốt. Ảnh: Hoa Linh.

Dưới đây là những thói quen xấu hại gan trong đó có việc tự giải độc gan.

1. Tin vào sản phẩm "mát gan", "giải độc gan"

Khi nổi mụn, ngứa da, mệt mỏi hay cảm giác "nóng trong", nhiều người cho rằng gan đang gặp vấn đề và tự mua các sản phẩm được quảng cáo là "mát gan", "giải độc gan" để sử dụng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây là quan niệm thiếu căn cứ. Những triệu chứng trên không đặc hiệu cho bệnh gan và có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác.

Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy các sản phẩm "mát gan", "giải độc gan" có thể làm sạch hay phục hồi chức năng gan ở người khỏe mạnh. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị tổn thương gan do sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc.

Các dược liệu chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, đúng người, đúng bệnh và đúng liều lượng, thay vì tin vào những lời quảng cáo chưa được kiểm chứng.

2. Tiếc của, ăn thực phẩm mốc

Một trong những thói quen nguy hiểm là tiếp tục sử dụng ngô, gạo, lạc hoặc các loại hạt đã bị ẩm mốc vì tiếc của.

Các thực phẩm này có thể chứa aflatoxin - độc tố do nấm Aspergillus sinh ra, đã được chứng minh làm tăng nguy cơ ung thư gan, đặc biệt ở người mắc viêm gan B mạn tính. Vì vậy, thực phẩm có dấu hiệu mốc, đổi màu, có mùi lạ hoặc hư hỏng cần được bỏ ngay, không nên cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng.

Bên cạnh đó, duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và bảo quản thực phẩm đúng cách cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm gan A và viêm gan E lây truyền qua đường tiêu hóa.

Gan có khả năng bù trừ rất tốt nên nhiều bệnh lý chỉ bộc lộ triệu chứng khi đã tiến triển.

Việc khám định kỳ quan trọng hơn nhiều so với việc tự đánh giá qua cảm giác để hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng gan và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để chăm sóc lá gan, bạn không cần những biện pháp quá phức tạp, chỉ với những thói quen đơn giản như ăn uống cân đối, hạn chế rượu bia, sử dụng thuốc đúng chỉ định, duy trì vận động, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng đã góp phần bảo vệ lá gan khỏe mạnh trong nhiều năm tới.

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