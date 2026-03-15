Thanh trà là loại trái cây dân dã được nhiều người ưa chuộng trong những ngày nắng nóng. Với vị chua ngọt đặc trưng, thanh trà thường được ăn tươi, dầm muối ớt hoặc chế biến thành các món gỏi, salad trái cây hay nước ép giải nhiệt.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết thanh trà có tên khoa học Bouea macrophylla, thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae). Đây là cây ăn quả nhiệt đới phổ biến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á và được trồng tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam.

Theo kinh nghiệm dân gian, thanh trà không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn được xem như loại quả có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ vị chua nhẹ, thanh trà giúp kích thích tiết nước bọt và dịch vị, từ đó làm tăng cảm giác ngon miệng, giảm tình trạng đầy bụng sau bữa ăn. Nhiều người còn sử dụng loại quả này để giảm cảm giác ngấy sau khi ăn các món giàu đạm.

Quả thanh trà. Ảnh: T. Quỳnh

Ngoài phần quả, một số bộ phận khác của cây thanh trà cũng được tận dụng trong đời sống. Chẳng hạn, lá thanh trà có thể được nấu thành dạng cao để bôi ngoài da trong các trường hợp bỏng nhẹ theo kinh nghiệm dân gian.

"Xét về giá trị dinh dưỡng, thanh trà chứa nhiều vitamin C, beta-caroten và các hợp chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, loại quả này còn cung cấp chất xơ cùng các acid hữu cơ tự nhiên. Những thành phần này được cho là có thể góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và bảo vệ tế bào trước các tác động của stress oxy hóa", Tiến sĩ Phương thông tin.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, thanh trà không phải loại trái cây có thể ăn tùy ý. Nguyên nhân là do trong quả chứa hàm lượng acid hữu cơ khá cao. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói, người dùng có thể cảm thấy cồn cào hoặc xót dạ dày.

Đối với những người mắc bệnh viêm loét dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc tiêu thụ thanh trà cần được kiểm soát. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn với lượng vừa phải và tránh ăn khi đói để hạn chế nguy cơ kích thích niêm mạc dạ dày.

"Thanh trà là loại quả nhiệt đới vừa ngon vừa có giá trị dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C và các acid hữu cơ giúp kích thích tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày nên cân nhắc khi sử dụng để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa”, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.