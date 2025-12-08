Các kết quả phân tích cho thấy thường xuyên ăn các thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây, mơ khô, bơ, bông cải xanh, đậu lăng… có thể giúp giảm huyết áp.

Kali có thể giúp giảm huyết áp

Một nghiên cứu đăng tải gần đây trên tạp chí Sinh lý học Mỹ củng cố bằng chứng rằng tăng lượng kali, giảm lượng natri có thể giúp kiểm soát huyết áp cao một cách hiệu quả. “Natri làm tăng huyết áp còn kali thì làm giảm huyết áp”, bác sĩ Daniel Jones, Giáo sư danh dự tại Trường Y Đại học Mississippi, chia sẻ với Verywell.

Những thực phẩm giàu kali khác như bơ và bông cải xanh cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Hầu hết mọi người có thể ăn chuối hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Phản ứng huyết áp khác nhau giữa nam và nữ

Nghiên cứu trên cũng nhấn mạnh sự khác biệt trong việc điều hòa huyết áp giữa nam và nữ.

“Giới tính sinh học và tuổi tác có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể chúng ta phản ứng với natri và kali, từ đó mở ra hướng tiếp cận cá nhân hóa hơn trong việc phòng ngừa tăng huyết áp”, chuyên gia dinh dưỡng Yasi Ansari tại UCLA Health, nói.

“Ví dụ, phụ nữ tiền mãn kinh thường có phản ứng huyết áp kém nhạy hơn trước việc ăn nhiều muối so với nam giới cùng độ tuổi”, bà Ansari giải thích. Tuy nhiên, sau 60 tuổi, nguy cơ và tỷ lệ tăng huyết áp ở phụ nữ lại vượt qua nam giới.

Một quả chuối không đủ nhu cầu kali hằng ngày

Một quả chuối cỡ vừa chứa 358mg kali, tương đương 9% giá trị khuyến nghị hằng ngày, 22g carbohydrate, 3g chất xơ (12% khuyến nghị).

Bạn cần nhiều hơn một quả chuối để đáp ứng nhu cầu kali hằng ngày. “Chuối là nguồn cung cấp kali tốt nhưng chỉ ăn chuối thôi thì không đủ. Cần ăn thêm các thực phẩm giàu kali khác”, bác sĩ Jones giải thích.

Theo chuyên gia Ansari, chuối cũng cung cấp vi chất như vitamin C, các chất chống oxy hóa và chất xơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Ăn một quả chuối mỗi ngày nhìn chung là ổn nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Thừa kali có thể dẫn đến tăng kali máu, một tình trạng khiến mức kali trong máu trở nên quá cao.

Các thực phẩm giàu kali khác

Nếu bạn muốn tìm các thực phẩm giàu kali khác hoặc không muốn ăn chuối, chuyên gia Ansari gợi ý một số loại thực phẩm khác. Một củ khoai tây cỡ vừa còn vỏ chứa 925mg kali; 95g mơ khô: 378mg kali; 75g đậu lăng đã nấu chín: 366mg kali; 150g bí: 296mg kali; 40g nho khô: 307mg kali

Bạn cũng có thể kết hợp chuối với các thực phẩm khác để tăng cảm giác ngon miệng.