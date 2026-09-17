Bác sĩ Nguyễn Thị Yến, Viện Nghiên cứu phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, cà tím (tên khoa học Solanum melongena) chứa nhiều hoạt chất quý, nổi bật là delphinidin và axit chlorogenic.

Đây là những thành phần quan trọng có khả năng hỗ trợ kiểm soát hội chứng chuyển hóa thông qua các cơ chế tự nhiên như hạ đường huyết, giảm huyết áp, hạ lipid máu và chống béo phì.

Loại quả này cung cấp dồi dào chất xơ cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, kali, magiê, natri, kẽm, phốt pho và hệ thống vitamin phong phú bao gồm vitamin C, thiamin, niacin, B6, B12, A, E, D, K.

Cà tím tốt cho người béo phì, đái tháo đường. Ảnh: Thùy Linh

Trong dân gian và y học cổ truyền, cà tím từng được áp dụng để hỗ trợ cải thiện nhiều tình trạng sức khỏe như hen suyễn, viêm phế quản, tiểu đường, viêm khớp cũng như tăng cholesterol máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu sinh học hiện đại cũng chứng minh cà tím hỗ trợ hạ đường huyết, giảm huyết áp, hạ mỡ máu và ngăn ngừa béo phì hiệu quả.

Ngăn ngừa béo phì: Theo bác sĩ Yến, ở người béo phì, lượng mỡ thừa tích tụ quá mức không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể mà còn đóng vai trò như một yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tiểu đường loại 2, tim mạch và các bệnh đường hô hấp.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trạng thái chống oxy hóa trong cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng ở những bệnh nhân béo phì. Trong khi đó, các hợp chất chống oxy hóa đóng vai trò chủ chốt giúp kiểm soát tình trạng này và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Trong cơ thể, enzyme lipase tuyến tụy đóng vai trò chính đối với quá trình tiêu hóa chất béo tại ruột. Việc ức chế hoạt động của enzyme này là một trong những mục tiêu quan trọng để kiểm soát béo phì. Cà tím giải quyết vấn đề trên nhờ chứa các saponin và hợp chất phenolic quý giá. Nhờ khả năng ức chế hoạt động của lipase tuyến tụy, các chiết xuất từ cà tím giúp giảm sự hấp thu chất béo vào cơ thể.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Các hợp chất phenolic, glycoalkaloid và carotenoid được tìm thấy nhiều trong cà tím. Theo đó, cà tím có khả năng ức chế hoạt động của α-amylase, từ đó làm chậm quá trình hấp thu đường. Ngoài ra, với người mắc bệnh huyết áp cao, loại quả này hỗ trợ hạ huyết áp thông qua hoạt động ức chế angiotensin. Đồng thời, các hoạt chất trong cà tím cũng giúp bảo vệ cơ thể trước chứng tăng lipid máu thông qua việc kích thích hoạt động của lipoprotein lipase.