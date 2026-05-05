Ăn thịt thường xuyên ảnh hưởng ra sao đến cơ thể?

Ngoài protein, thịt còn giàu nhiều vi chất mà cơ thể cần cho các chức năng khác nhau. Việc ăn thịt thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích:

Tăng cường sức mạnh cơ bắp: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Italy đăng trên MDPI, thịt là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu. Protein và axit amin trong thịt rất quan trọng cho quá trình phục hồi và xây dựng cơ sau khi tập luyện.

Giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt: Thịt là một trong những nguồn cung cấp sắt heme tốt nhất - dạng sắt dễ hấp thu. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu, dẫn đến mệt mỏi, khó thở, đau đầu và các tác dụng phụ khác.

Tăng cường hệ miễn dịch: Các dưỡng chất trong thịt như kẽm, vitamin B12, sắt, axit amin và selen rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch. Chúng giúp giảm viêm và stress oxy hóa, hỗ trợ phát triển tế bào miễn dịch và sửa chữa mô bị tổn thương.

Cải thiện trao đổi chất: Nghiên cứu cho thấy protein từ động vật có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng nhiều hơn protein từ thực vật.

Lưu ý khi ăn thịt

Dù thịt có nhiều lợi ích tiềm năng, bạn cần lưu ý một số điểm khi ăn loại thực phẩm này:

Loại thịt bạn ăn rất quan trọng: Tất cả các loại thịt đều có thể nằm trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh nhưng bạn nên ưu tiên thịt nạc và hạn chế thịt đỏ (thịt bò, một số phần thịt lợn) cũng như thịt chế biến sẵn (thịt xông khói, thịt nguội…). Thịt nạc thường ít chất béo bão hòa và giàu vi chất hơn.

Ăn quá nhiều thịt đỏ hoặc thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh: Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá mức thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Ngoài ra, ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ăn nhiều thịt đỏ liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim: Ăn nhiều thịt đỏ liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong do bệnh tim cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng chất béo bão hòa trong thịt đỏ và natri bổ sung trong thịt chế biến có thể là nguyên nhân do ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp, tình trạng viêm và mỡ máu.

Chế độ ăn chỉ tập trung vào thịt có thể gây thiếu dưỡng chất khác: Những chế độ ăn quá thiên về thịt có thể làm tăng nguy cơ thiếu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác không có trong thịt.