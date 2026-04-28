Đúc kết từ chế độ ăn của những cộng đồng sống thọ nhất thế giới, chuyên gia Buettner khuyến nghị mọi người nên ăn khoảng 100-120g đậu nấu chín mỗi ngày.

Trên thế giới có một số vùng trường thọ như Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (Mỹ) - nơi người dân có tỷ lệ mắc bệnh mạn tính thấp và tỷ lệ sống qua 100 tuổi cao. Nhiều yếu tố góp phần tạo nên điều này, trong đó chế độ ăn uống được xem là then chốt. Cư dân ở các vùng trên chủ yếu tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật và rất ít, thậm chí không dùng thực phẩm chế biến sẵn.

Chuyên gia Buettner chia sẻ trên trang cá nhân, mọi thứ bắt đầu từ việc tiếp cận nguồn trái cây và rau củ địa phương, thường không chứa thuốc trừ sâu và được trồng theo phương pháp hữu cơ.

Các loại đậu có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Ảnh: Ban Mai

Người dân vùng trường thọ đưa các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa ăn hằng ngày. Các công thức nấu ăn truyền thống được gìn giữ hoặc sáng tạo thêm khiến thực phẩm lành mạnh trở nên ngon miệng. Điều này đóng vai trò quan trọng bởi nếu không yêu thích món ăn, con người khó có thể duy trì thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe lâu dài.

Ông Buettner cho biết những kết luận này không chỉ dựa trên quan sát hay phỏng vấn cá nhân. Nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 150 công trình về chế độ ăn tại các khu vực trường thọ trong suốt một thế kỷ, từ đó tổng hợp để đưa ra bức tranh về khẩu phần của những người sống lâu trăm tuổi.

Từ các dữ liệu khoa học đó, ông đưa ra một số hướng dẫn giúp chúng ta có thể áp dụng. Trong số này, một khuyến nghị nổi bật là bạn nên ăn ít nhất khoảng 100-120g đậu nấu chín mỗi ngày.

Các loại đậu được nhận định là nền tảng của mọi chế độ ăn tại các vùng trường thọ toàn cầu. Ở Nicoya (Costa Rica), đậu đen là thực phẩm phổ biến; tại khu vực Địa Trung Hải, người dân ưa chuộng đậu lăng, đậu gà và đậu trắng còn tại Okinawa (Nhật Bản), đậu nành là nguyên liệu chủ đạo trong bữa ăn.

Theo chuyên gia Buettner, những cộng đồng sống lâu tiêu thụ lượng đậu nhiều gấp bốn lần so với mức trung bình của các khu vực khác. Một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ cho thấy, việc ăn khoảng 20g đậu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong trong một năm khoảng 8%.

Về giá trị dinh dưỡng, đậu chứa khoảng 21% protein và 77% carbohydrate phức hợp, cung cấp năng lượng ổn định và kéo dài, khác với sự tăng giảm nhanh của carbohydrate tinh chế. Bên cạnh đó, đậu có hàm lượng chất béo thấp nhưng lại giàu chất xơ.

Chuyên gia Buettner nhấn mạnh rằng đậu không chỉ rẻ, dễ chế biến mà còn đa dạng về kết cấu và giàu dinh dưỡng trên mỗi gram hơn nhiều loại thực phẩm khác.

Ngoài ra, do tạo cảm giác no lâu, đậu có thể góp phần làm giảm nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm kém lành mạnh. Hàm lượng chất xơ cao trong đậu hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể.