Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Yuan Guanjin và bà Yin Hezhen, cùng sinh ngày 26/3/1924. Hai cụ trở nên nổi tiếng sau khi một bức ảnh gia đình được lan truyền rộng rãi trên mạng. Trong ảnh, ông bà ngồi giữa các con cháu trong không khí ấm áp, sum vầy. Bức ảnh được chụp ngày 19/1 tại nhà riêng của họ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Không chỉ gây xúc động bởi tình cảm gia đình, bức ảnh còn khiến nhiều người bất ngờ khi biết hai cụ có cùng ngày tháng năm sinh, một sự trùng hợp hiếm có.

Ông Yuan Guanjin và bà Yin Hezhen chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: QQ

Ông Yuan từng là nông dân, có thời gian là vận động viên chạy bộ vô địch cấp huyện. Năm 1950, ông được giới thiệu gặp bà Yin, người sống ở một làng lân cận. Bà xuất thân trong một gia đình nông dân khá giả và từng được nhiều người khen ngợi về ngoại hình.

Sau khi kết hôn, hai ông bà sống bằng nghề nông, nuôi dưỡng 5 người con. Hiện nay, con trai cả của họ đã 74 tuổi, con gái út 59 tuổi. Hai cụ hiện sống cùng con gái út.

Dù chung sống hơn 70 năm, ông Yuan và bà Yin có lối sống, sở thích và nhịp sinh hoạt khá khác nhau. Ông Yuan thường thức dậy lúc 8h, thích đi chợ mua rau gần nhà và dành thời gian chơi bài với bạn bè. Ngược lại, bà Yin dậy từ 6h, ưa không gian yên tĩnh và tự tay quét dọn, sắp xếp nhà cửa.

Thói quen ăn uống của hai cụ cũng trái ngược. Ông Yuan thích đồ ngọt, ăn chay và không uống rượu. Con gái ông cho biết mỗi bữa ông ăn hơn nửa bát cơm. Trong khi đó, bà Yin không thích đồ ngọt, thích ăn thịt và uống rượu khi còn trẻ. Hiện nay, gia đình phải hạn chế và chỉ cho bà nhấp môi nếm rượu.

Trước đây, bà Yin đảm nhận việc nấu nướng và chăm sóc sinh hoạt gia đình còn ông Yuan tập trung lao động, kiếm tiền và đưa ra các quyết định tài chính. Sự phân công rõ ràng này giúp gia đình duy trì cuộc sống ổn định trong nhiều thập kỷ.

Cặp vợ chồng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ảnh: QQ

Theo con trai cả, bí quyết sống thọ của cha mẹ nằm ở thái độ sống: “Họ không can thiệp vào chuyện của người khác, chỉ tập trung sống tốt cuộc đời của mình".

Quan điểm này nhận được sự đồng tình rộng rãi từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng phần lớn rắc rối trong cuộc sống đến từ việc lo chuyện không thuộc về mình. Một số ý kiến khác nhấn mạnh con cái hiếu thảo giúp cha mẹ sống vui, sống khỏe.

Câu chuyện về cặp vợ chồng trăm tuổi không chỉ là sự trùng hợp hiếm có về ngày sinh mà còn gợi mở một thông điệp giản dị: sống thuận hòa, tôn trọng ranh giới và giữ tâm thế an nhiên có thể là nền tảng cho một cuộc đời dài lâu và bình yên.