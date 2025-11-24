Theo bà Catherine Norton, Phó giáo sư Dinh dưỡng Thể thao và Vận động tại Đại học Limerick (Ireland), khi ngày ngắn lại, việc ăn tối sớm hơn có thể giúp cải thiện tâm trạng, trao đổi chất và sức khỏe tổng thể. Trong bài viết trên The Conversation, bà cho rằng thời điểm cuối năm thường khiến nhiều người ăn tối muộn hơn nhưng để phù hợp với đồng hồ sinh học, chúng ta nên làm ngược lại.

Phó giáo sư Norton nhấn mạnh, thời điểm ăn uống quan trọng không kém việc lựa chọn món ăn. Việc điều chỉnh giờ ăn phù hợp nhịp sinh học tự nhiên có thể giữ ổn định năng lượng, tâm trạng và giấc ngủ. Bà cho biết quá trình tiêu hóa, giải phóng hormone và lượng calo cơ thể đốt cháy trong ngày đều vận hành theo nhịp điệu này.

Theo đó, thời điểm được coi là lý tưởng để kết thúc bữa tối vào mùa đông từ 17h30 đến 19h hoặc ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Đây có thể là một thách thức lớn đối với những người làm việc theo giờ hành chính và phải di chuyển xa. Một khảo sát năm 2020 của YouGov cho thấy 34% người Anh ăn tối từ 18h đến 19h, trong khi 23% ăn từ 19h đến 20h.

Ăn tối muộn không tốt cho sức khỏe, đặc biệt vào mùa đông. Ảnh: Ban Mai

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ăn tối muộn có thể gây hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu mà Phó giáo sư Norton dẫn lại cho thấy những người ăn tối lúc 22h có mức tăng đường huyết cao hơn 20% và đốt cháy ít hơn 10% lượng chất béo so với nhóm ăn lúc 18h.

Ngoài ra, một tổng quan gồm 29 thử nghiệm ghi nhận việc ăn sớm hơn, giảm số bữa và tiêu thụ phần lớn năng lượng vào đầu ngày mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm cân hiệu quả hơn và cải thiện các chỉ số như huyết áp, đường huyết và cholesterol - những yếu tố liên quan trực tiếp đến nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ăn quá gần giờ đi ngủ có liên quan đến nguy cơ béo phì và tiểu đường type 2.

Theo bà Norton, việc điều chỉnh giờ ăn phù hợp nhịp sinh học là hướng tiếp cận hứa hẹn trong phòng ngừa các rối loạn chuyển hóa, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng điều quan trọng là sự chủ động chứ không phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc. Nhịp ăn uống tốt nhất cũng cần hài hòa với lịch trình cá nhân.

Phó giáo sư Norton cho rằng mỗi người nên cân nhắc mục tiêu sức khỏe của mình (như giảm cân hay tăng hiệu suất vận động), tần suất tập luyện, thói quen ăn gần giờ ngủ, cảm nhận cơ thể sau bữa tối ở các thời điểm khác nhau và lịch làm việc hằng ngày. Nếu thường xuyên ăn tối sau 21h và thức dậy với cảm giác uể oải, thử ăn sớm hơn có thể mang lại sự khác biệt đáng kể. Tuy vậy, nếu phải tập luyện muộn hoặc gặp gỡ bạn bè vào buổi tối, điều đó cũng không có nghĩa bạn đang làm sai; chỉ cần ưu tiên bữa ăn nhẹ, cân bằng và cách thời gian ngủ ít nhất 2-3 giờ.