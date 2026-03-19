Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia Manaker trên trang Prevention:

Là chuyên gia dinh dưỡng, tôi duy trì thói quen uống trà mỗi ngày như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt. Một tách trà nóng không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn tạo ra khoảng lặng cần thiết giữa lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, tôi hiếm khi trung thành với một loại trà mà thường thay đổi giữa trà đen, bạc hà, cúc hay ô long tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy, tôi quyết định thử một trải nghiệm khác: chỉ uống trà xanh trong suốt 7 ngày để quan sát những tác động cụ thể lên cơ thể.

Điều gì đã xảy ra sau một tuần?

Ban đầu, việc chỉ uống một loại trà khiến tôi có cảm giác đơn điệu nhưng tôi nhanh chóng thích nghi. Điều rõ rệt nhất là nguồn năng lượng ổn định: không còn tình trạng tụt năng lượng giữa ngày hay cảm giác bồn chồn như khi uống cà phê. Thay vào đó là sự tỉnh táo nhẹ nhàng, đủ để duy trì hiệu suất làm việc buổi sáng.

Trà xanh là thức uống quen thuộc mỗi ngày của nhiều người. Ảnh: Ban Mai

Hệ tiêu hóa của tôi không có thay đổi đáng kể nhưng hoạt động ổn định và dễ chịu hơn khi duy trì thói quen đều đặn. Tác động rõ nhất nằm ở tinh thần. Việc pha và thưởng trà mỗi ngày trở thành nghi thức giúp tôi cân bằng lại nhịp sống.

Kết thúc một tuần, tôi cảm thấy tập trung hơn, đủ nước và hài lòng với trải nghiệm này. Dù không nhận thấy thay đổi rõ rệt về da hay các chỉ số sức khỏe, điều đó không đồng nghĩa với việc cơ thể không có những cải thiện ở mức vi mô.

Lợi ích của trà xanh

Từ góc độ chuyên môn, giá trị của trà xanh chủ yếu nằm ở các tác động đã được nghiên cứu lâu dài. Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là EGCG - chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ tế bào, giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến lão hóa và bệnh mạn tính.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa caffeine và EGCG có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, đặc biệt khi kết hợp với vận động. Trà xanh đã được chứng minh có lợi cho tim mạch thông qua việc cải thiện cholesterol và hỗ trợ chức năng mạch máu.

Về nhận thức, caffeine kết hợp với L-theanine tăng sự tập trung mà không gây kích thích quá mức. Một số nghiên cứu còn cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với các bệnh thoái hóa thần kinh, dù vẫn cần thêm bằng chứng.

Ai không nên uống trà xanh?

Dù có nhiều lợi ích, trà xanh không phù hợp với tất cả mọi người. Hàm lượng caffeine, dù thấp hơn cà phê, vẫn có thể gây mất ngủ, bồn chồn hoặc tim đập nhanh ở người nhạy cảm. Tannin trong trà có thể cản trở hấp thu sắt, đặc biệt với người ăn chay, đồng thời gây khó chịu tiêu hóa nếu uống khi đói.

Trà xanh cũng có khả năng tương tác với một số loại thuốc như warfarin, thuốc kích thích, thuốc chẹn beta hoặc ảnh hưởng đến chuyển hóa của thuốc chống trầm cảm và thuốc hóa trị. Vì vậy, những người có bệnh nền, đang mang thai hoặc dùng thuốc nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng thường xuyên.