Tại hội thảo thường niên về phòng chống ung thư TPHCM lần thứ 28 mới đây, Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết ung thư tiếp tục là gánh nặng lớn khi mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 19,9 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, số liệu cho thấy trong hơn 42.000 ca ung thư mới ghi nhận năm 2025, ung thư tuyến giáp đứng đầu, chiếm tới 23,2%; kế tiếp là ung thư vú (18,1%).

Theo số liệu từ GLOBOCAN năm 2022, ung thư tuyến giáp là một trong những loại bệnh ác tính phổ biến trên toàn thế giới, với khoảng 16.800 ca mắc mới và 8.400 ca tử vong. Tại Việt Nam, căn bệnh này hiện đang xếp thứ 6 trong 10 loại ung thư phổ biến nhất, với 6.122 ca mắc mới và 858 ca tử vong được ghi nhận hàng năm.

Người bệnh điều trị ung thư tuyến giáp. Ảnh: BVUBTPHCM.

Theo thông tin từ PGS.TS. Nguyễn Anh Khôi - Trưởng khoa Ngoại 6 của bệnh viện, từ đầu những năm 2000, tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, mức độ nặng của bệnh lại giảm. Thời gian sống trên 10 năm của người bệnh ung thư tuyến giáp đã tăng từ 95,4% lên 98,6%. Điều này cho thấy sự phát triển trong chẩn đoán và điều trị, giúp cải thiện tỷ lệ sống cho bệnh nhân.

Theo PGS Khôi, có hai giả thuyết giải thích số ca bệnh ung thư tuyến giáp được ghi nhận tăng nhanh:

1. Tiến bộ trong công nghệ và chăm sóc sức khỏe: Các tiến bộ trong công nghệ chẩn đoán và sự tăng cường chăm sóc sức khỏe đã giúp phát hiện ung thư tuyến giáp ở những bệnh nhân chưa có triệu chứng.

2. Yếu tố môi trường: Tỷ lệ mắc bệnh có thể gia tăng do các yếu tố môi trường hay thay đổi trong lối sống.

Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), PGS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu cũng chia sẻ số ca ung thư tuyến giáp có xu hướng tăng cao hơn, đặc biệt là ở phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

So với ung thư khác, bác sĩ Phương cho biết ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm và ít biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu đặc trưng như: Khối cứng, di động ở vùng cổ, ngày càng rõ khi sờ. Một số biểu hiện khác như khàn tiếng, khó nuốt, cảm giác vướng nghẹn, nhất là khi u chèn ép khí quản hoặc thực quản; hạch cổ to bất thường, có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh đã di căn hạch.

Theo bác sĩ Phương nhiều người chủ quan, đặc biệt khi chỉ thấy nổi hạch nhẹ và cho rằng không đáng lo. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào ở vùng cổ đều cần được thăm khám sớm để chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

4 nhóm người có nguy cơ ung thư tuyến giáp:

- Tiền sử gia đình có người mắc ung thư hoặc bệnh lý tuyến giáp.

- Tiếp xúc với phóng xạ, đặc biệt ở độ tuổi trẻ.

- Rối loạn hormone hoặc có bướu giáp đa nhân.

- Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 lần nam giới.

Hiện nay, phần lớn bệnh nhân được phát hiện tình cờ qua siêu âm vùng cổ hoặc khi sờ thấy khối bất thường. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp bệnh nhân có cơ hội điều trị tốt hơn, giảm tỷ lệ tử vong.

Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ (gia đình có người mắc ung thư tuyến giáp, phụ nữ có tiền sử bệnh lý tuyến giáp) là biện pháp đơn giản đối với phòng chống bệnh này.

