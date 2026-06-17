Dù liên tục xuất hiện những tin đồn về các màu sắc mới và những thay đổi trong chiến lược ra mắt sản phẩm, Apple có thể vẫn phải đối mặt với một đối thủ Android cực kỳ đáng gờm vào năm tới.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, mẫu flagship Oppo Find X10 Pro đang được chuẩn bị với cấu hình thuộc hàng “quái vật”, đủ sức khiến những nâng cấp của iPhone 18 Pro Max trở nên kém hấp dẫn trong mắt nhiều người dùng công nghệ.

Oppo Find X10 Pro đang được chuẩn bị với cấu hình thuộc hàng “quái vật”, vượt cả Oppo Find X9 Pro. Ảnh: PhoneArena

Apple được cho là sẽ thay đổi cách phát hành dòng iPhone 18, tách riêng một số mẫu máy để tạo thêm không gian truyền thông cho phiên bản cao cấp iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, ngay cả chiến lược này có thể vẫn chưa đủ để giúp hãng duy trì lợi thế trước làn sóng smartphone Android cao cấp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ các thương hiệu Trung Quốc như Oppo.

Cấu hình rò rỉ cho thấy một “quái vật” hiệu năng mới

Theo thông tin rò rỉ, Oppo dự kiến trình làng toàn bộ dòng Find X10 vào tháng 9, trong đó Find X10 Pro sẽ là sản phẩm chủ lực. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ vi xử lý Dimensity 9600 thế hệ mới.

Con chip này được cho là sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng.

Nếu những tin đồn trở thành sự thật, Dimensity 9600 hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip A-series nổi tiếng của Apple, vốn từ lâu được xem là chuẩn mực trong thế giới smartphone.

Không chỉ mạnh về sức mạnh xử lý, Find X10 Pro còn gây ấn tượng với hệ thống camera cực kỳ tham vọng. Thiết bị được cho là sở hữu camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.3 inch do Samsung sản xuất.

Bên cạnh đó là một camera telephoto 200MP khác, kết hợp với cảm biến đa phổ 3MP và một camera góc siêu rộng chưa được tiết lộ chi tiết.

Nếu thông số này chính xác, Oppo sẽ trở thành một trong số ít nhà sản xuất đưa hệ thống camera kép 200MP lên smartphone thương mại, tạo nên lợi thế đáng kể về khả năng chụp ảnh zoom và xử lý chi tiết hình ảnh.

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Pin khổng lồ có thể trở thành vũ khí hủy diệt

Tuy nhiên, thứ khiến nhiều người dùng iPhone phải ghen tị có lẽ không phải camera mà là viên pin.

Nguồn tin rò rỉ cho biết Oppo Find X10 Pro có thể được trang bị pin dung lượng tối thiểu 8.000 mAh. Đây là con số gần gấp đôi dung lượng pin thường thấy trên các mẫu iPhone Pro hiện nay.

Trong bối cảnh công nghệ pin silicon-carbon ngày càng trưởng thành, các hãng Android đang liên tục đẩy dung lượng pin lên mức chưa từng có mà không làm máy trở nên quá dày hoặc nặng.

Nếu Oppo thực sự mang viên pin 8.000 mAh lên flagship cao cấp của mình, thời lượng sử dụng có thể trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất trước Apple.

Ngoài ra, thiết bị còn được đồn đoán sở hữu màn hình LTPO OLED kích thước 6,78 inch sử dụng tấm nền Tianma thế hệ mới, hỗ trợ sạc không dây, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cùng khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68/IP69.

Apple đối mặt sức ép ngày càng lớn

Thế hệ Find X9 Pro trước đó vốn đã được đánh giá là một trong những smartphone Android mạnh mẽ nhất trên thị trường và là đối thủ đáng gờm của iPhone 17 Pro Max. Với Find X10 Pro, Oppo dường như đang muốn tiến xa hơn nữa.

Trong khi đó, những thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro Max cho thấy Apple có thể không mang đến các thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế hay dung lượng pin.

Hãng được cho là sẽ tập trung nhiều hơn vào các cải tiến camera, bao gồm khả năng điều chỉnh khẩu độ biến thiên.

Mặc dù đây là tính năng thú vị đối với những người đam mê nhiếp ảnh, nhiều chuyên gia cho rằng người dùng phổ thông có thể quan tâm nhiều hơn đến thời lượng pin và hiệu năng thực tế hằng ngày. Đây chính là những lĩnh vực mà Oppo dường như đang đầu tư rất mạnh.

Nhà báo công nghệ Peter từng gọi Find X9 Pro là “mẫu flagship điên rồ nhất năm 2025” trong bài đánh giá chi tiết của mình.

Dù không phải là chiếc điện thoại sáng tạo nhất về thiết kế, thiết bị này vẫn gây ấn tượng nhờ thời lượng pin xuất sắc, chất lượng hoàn thiện cao, màn hình đẹp và hệ thống camera đáng tin cậy.

Nếu Find X10 Pro tiếp tục phát huy những ưu điểm đó đồng thời nâng cấp toàn diện về phần cứng, Oppo hoàn toàn có thể tạo ra một trong những smartphone Android mạnh nhất từng được sản xuất.

Dù vậy, những bước tiến của Oppo có thể chưa đủ để khiến Apple phải thay đổi chiến lược ngay lập tức.

Nguyên nhân nằm ở phạm vi phân phối sản phẩm. Điện thoại Oppo hiện không được bán chính thức tại thị trường Mỹ và sự hiện diện trên phạm vi toàn cầu vẫn còn hạn chế so với Apple.

Điều này khiến hãng khó có thể cạnh tranh trực diện với iPhone về doanh số hoặc thị phần.

Apple vẫn sở hữu lợi thế khổng lồ từ hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ, mức độ nhận diện thương hiệu cao và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Đây là những yếu tố mà không một nhà sản xuất Android nào dễ dàng bắt kịp trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các hãng Android không tạo ra áp lực. Trên thực tế, Samsung có thể là thương hiệu phải dè chừng Oppo nhiều hơn, bởi cả hai cùng hoạt động mạnh trong phân khúc smartphone Android cao cấp. Dòng Galaxy S trong tương lai có thể sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những thiết bị sở hữu cấu hình cực mạnh như Find X10 Pro.

(Theo PhoneArena, Macworld, Gizmochina)