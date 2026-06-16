Honor vừa xác nhận sẽ chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Honor X80 Pro Max tại thị trường Trung Quốc vào lúc 19h ngày 22/6 (giờ địa phương).

Ngay trước thềm sự kiện, hãng đã hé lộ điểm nhấn quan trọng nhất của sản phẩm: viên pin dung lượng lên tới 11.000 mAh – mức dung lượng hiếm thấy trên một chiếc điện thoại thông minh hiện nay.

Honor X80 Pro Max ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 22/6 (giờ địa phương). Ảnh: Honor

Con số này thậm chí còn vượt qua Honor Power 2, mẫu máy được ra mắt hồi tháng 1 với pin 10.080 mAh và từng giữ kỷ lục là smartphone có viên pin lớn nhất trong lịch sử của Honor.

Với X80 Pro Max, hãng công nghệ Trung Quốc tiếp tục đẩy giới hạn về thời lượng sử dụng trên thiết bị di động lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng phụ thuộc vào smartphone cho công việc, giải trí và các hoạt động trực tuyến, việc sở hữu viên pin dung lượng cực lớn có thể giúp thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều ngày chỉ với một lần sạc.

Sạc nhanh 90W và khả năng sạc ngược ấn tượng

Không chỉ tập trung vào dung lượng pin, Honor còn trang bị cho X80 Pro Max công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W.

Đây là bước nâng cấp đáng kể so với mức 80W trên Honor Power 2 trước đó.

Nhờ công nghệ sạc công suất cao, người dùng có thể rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy viên pin 11.000 mAh, vốn được xem là một trong những thách thức lớn đối với các smartphone pin dung lượng cực lớn.

Bên cạnh đó, Honor X80 Pro Max còn hỗ trợ sạc ngược có dây 27W. Tính năng này cho phép thiết bị hoạt động như một “cục pin dự phòng” di động, có thể cấp nguồn cho tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc thậm chí là các smartphone khác khi cần thiết.

Thiết kế hiện đại với cụm camera tròn nổi bật

Các hình ảnh quảng bá chính thức cũng đã hé lộ thiết kế tổng thể của Honor X80 Pro Max. Máy sở hữu mặt lưng phẳng cùng cụm camera hình tròn đặt ở trung tâm phía trên, tạo nên diện mạo khá tối giản nhưng vẫn dễ nhận diện.

Honor xác nhận thiết bị sẽ được bán ra với bốn tùy chọn màu sắc gồm Lightning Red (đỏ), Moonlight White (trắng), Mystic Black (đen) và Vibrant Orange (cam), mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích của người dùng.

Ở mặt lưng, cụm camera chứa một cảm biến chính 50MP Matrix AI Vision đi kèm đèn flash LED. Logo Honor được đặt chính giữa phần dưới của mặt lưng, tạo sự cân đối trong thiết kế.

Mặt trước của máy sử dụng màn hình đục lỗ để chứa camera selfie. Các phím nguồn và tăng giảm âm lượng được bố trí ở cạnh phải, theo phong cách quen thuộc trên hầu hết smartphone Android hiện nay.

Màn hình OLED lớn và chip Snapdragon thế hệ mới

Ngoài những thông tin đã được xác nhận, nhiều nguồn tin rò rỉ trước đó cũng tiết lộ một số thông số đáng chú ý của Honor X80 Pro Max.

Theo đó, thiết bị dự kiến được trang bị màn hình OLED kích thước 6,8 inch với độ phân giải 1.280 x 2.788 pixel, hứa hẹn mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao.

Đây sẽ là lợi thế lớn đối với người dùng thường xuyên xem video, chơi game hoặc làm việc trên thiết bị di động.

Về hiệu năng, Honor X80 Pro Max được cho là sẽ sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 tám nhân của Qualcomm.

Dù không thuộc phân khúc cao cấp nhất, con chip này được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi kết hợp với viên pin khổng lồ 11.000mAh.

Bên cạnh phiên bản Pro Max, Honor nhiều khả năng cũng sẽ trình làng thêm mẫu Honor X80 tiêu chuẩn tại sự kiện ngày 22/6.

Hiện hãng đã mở chương trình đặt trước sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến tại Trung Quốc, cho thấy thời điểm thương mại hóa đang đến rất gần.

(Theo NDTV, Gizmochina)