Đoàn quân HLV Eddie Howe vừa phải chịu thất bại nặng nề 2-7 trước Barcelona ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó thua chung cuộc 3-8.

Tại Ngoại hạng Anh, Newcastle hiện đang đứng thứ 9 trên BXH, kém đội thứ năm là Liverpool 7 điểm, khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là hạ màn.

Nhiều cầu thủ chủ chốt của Newcastle có thể ra đi hè tới - Ảnh: SunSport

Nếu không thể góp mặt ở đấu trường đỉnh cao Champions League mùa tới, Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes và Tino Livramento có thể sẽ nói lời chia tay sân St James' Park.

Những ngày qua, đã xuất hiện tin đồn Sandro Tonali và Bruno Guimaraes chuyển đến Old Trafford thay cho lão tướng Casemiro.

Dù Tonali đang hạnh phúc ở đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh nhưng đại diện tiền vệ người Italia mới đây cũng bóng gió, thân chủ của mình muốn ra đi.

Sandro Tonali được định giá xấp xỉ 100 triệu bảng. Ngoài MU, anh cũng nhận sự quan tâm từ Manchester City, Arsenal và Real Madrid.

Hè năm ngoái, Newcastle để mất Alexander Isak vào tay Liverpool với mức phí kỷ lục 130 triệu bảng Anh. Đương nhiên, họ không muốn bán đi các trụ cột, nhưng việc được tham dự Champions League là yếu tố then chốt.

Anthony Gordon cùng Livramento cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Man City. Pháo thủ thành London sẵn sàng chi 75 triệu bảng để lôi kéo Gordon.

Trong khi cả Pep Guardiola và Mikel Arteta đều đánh giá rất cao những phẩm chất của hậu vệ cánh Tino Livramento.