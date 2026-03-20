3h ngày 21/3, sân Vitality:

Chiến dịch Premier League 2025/26 của Bournemouth cho đến nay có thể được chia làm 3 giai đoạn: khởi đầu tuyệt vời, chuyển sang mùa đông khó khăn và chuỗi 10 trận bất bại hiện tại.

Kể từ chiến thắng Tottenham 3-2 hồi đầu năm, đoàn quân Andoni Iraola chưa phải nếm mùi thất bại, xếp vị trí thứ 10 trên BXH.

Hai đội hòa nhau 4-4 ở trận lượt đi - Ảnh: MUFC

Hiện chỉ còn 8 vòng đấu, Bournemouth vẫn nuôi hy vọng mong manh được dự cúp châu Âu. Thế nhưng, họ cần phải chấm dứt chuỗi 4 trận hòa liên tiếp gần đây.

Việc không thể chuyển kết quả hòa thành chiến thắng trở thành vấn đề nan giải của đội chủ sân Vitality. Điều đó thể hiện qua thông số, Bournemouth là đội bị chia điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa (14 trận).

Đối đầu MU, Bournemouth chẳng hề e ngại bởi họ đã thắng 2, hòa 3 trận trong 5 cuộc đụng độ gần nhất, bao gồm cả màn rượt đuổi tỷ số 4-4 ở lượt đi trên sân OId Trafford.

Tuy nhiên, MU đã vượt qua giai đoạn bấp bênh dưới thời Ten Hag và Ruben Amorim, khi họ có những kết quả không như ý trước Bournemouth.

Từ ngày Michael Carrick được bổ nhiệm vào 'ghế nóng', không đội nào giành nhiều điểm hơn Quỷ đỏ thành Manchester (22 điểm).

MU thắng 7, hòa 1 và chỉ thua duy nhất Newcastle trong 9 trận dưới thời Carrick, trong đó có những chiến thắng đáng chú ý trước Man City, Arsenal hay Aston Villa.

MU quyết tâm giành chiến thắng - Ảnh: T.T

Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ để vươn lên vị trí thứ ba trên BXH với 54 điểm, hơn Chelsea (xếp thứ sáu) 6 điểm trong cuộc đua tranh giành tấm vé dự Champions League mùa tới.

Khi được trả lại về vị trí tiền vệ tấn công sở trường, thủ quân Bruno Fernandes thi đấu bùng nổ, với những bàn thắng và pha kiến tạo "lênh láng" cho đồng đội.

Dù mỗi chuyến làm khách đều mang theo những khó khăn khác nhau, nhưng với quyết tâm củng cố cơ hội trong tốp đầu, MU sẽ giành 3 điểm từ tay Bournemouth đêm nay.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Bournemouth: Justin Kluivert, Lewis Cook, Tyler Adams và Julio Soler vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu chấn thương.

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson.

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.