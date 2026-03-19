Ở tuổi 24, Andre gây ấn tượng trong vai trò tiền vệ trung tâm bất chấp mùa giải tồi tệ của Wolves, khiến họ nhiều khả năng sẽ phải xuống hạng thời gian tới.

Với việc Casemiro chắc chắn ra đi khi hết hạn hợp đồng hè này, lãnh đạo MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới.

Andre nhiều khả năng cập bến MU hè tới - Ảnh: SunSport

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton) nằm trong số những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Tuy nhiên, Andre nổi lên như một lựa chọn khác nhờ sự ủng hộ ngày càng tăng từ các thành viên trong đội hình MU.

Ngoài Casemiro, cả Bruno Fernandes và cựu sao Wolves - Matheus Cunha đều đánh giá Andre sẽ trở thành cầu thủ lớn trong tương lai.

Andre đã trải qua hai mùa bóng chơi cho đội chủ sân Molineux, sau khi gia nhập từ Fluminese với mức phí 21 triệu bảng Anh.

Giới thạo tin cho hay, một thỏa thuận trị giá khoảng 35 triệu bảng sẽ đủ thuyết phục Wolves bán Andre. Con số còn có thể giảm hơn nữa khi "bầy sói" xuống hạng.

Không chỉ Quỷ đỏ thành Manchester, hiện cả Liverpool và Bayern Munich cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến nhân tố người Brazil.

Về phần Casemiro, dù nhận được liên hệ từ các đội bóng ở Saudi Arabia hay giải nhà nghề Mỹ, nhưng anh vẫn muốn ở lại châu Âu.