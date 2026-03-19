Theo các nguồn tin, MU có kế hoạch mang về ít nhất 2 tiền vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, để củng cố tuyến giữa, sau khi Casemiro xác nhận ra đi vào cuối mùa, còn Manuel Urgate nhiều khả năng sẽ bị bán.

Trong những ngày qua, có thông tin bộ đôi tiền vệ Newcastle là Bruno Guimaraes và Sando Tonali, đang dẫn đầu danh sách rút gọn của MU.

Tuy nhiên, với việc MU đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, nhiều khả năng có vé dự Cúp C1 mùa sau, nên Sir Jim Ratcliffe và INEOS muốn tạo ‘cú nổ lớn’ chuyển nhượng hè này.

MU được cho sẵn sàng chi bạo để thuyết phục Real Madrid 'nhả' Jude Bellingham.

Từ Tây Ban Nha, tờ Fichajes loan tin, MU đã đưa ra lời đề nghị trị giá 120 triệu euro cho Jude Bellingham của Real Madrid.

Nguồn trên còn khẳng định thêm, để thuyết phục được gã khổng lồ La Liga ‘nhả’ người, các sếp bự MU thậm chí chấp nhận chi lên đến con số 150 triệu euro cho thương vụ đình đám này.

MU đang mong mỏi lấy lại vị thế và danh tiếng đã mất và mang về những ngôi sao đẳng cấp thế giới là một trong những bước đi mà Sir Jim Ratcliffe cùng cộng sự hướng đến, để thực hiện điều đó.

Họ hiểu rằng, nếu ký hợp đồng với những cầu thủ như Jude Bellingham sẽ tạo khích lệ lớn cạnh tranh trong đội hình MU vốn cần những thủ lĩnh và hình mẫu rõ ràng. MU xem tuyển thủ Anh là mảnh ghép còn thiếu để tạo nên hàng tiền vệ trong mơ, chơi bên cạnh tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

Tương lai Jude Bellingham tại Real Madrid được nhắc đến gần đây, trong bối cảnh có thông tin CLB đang âm thầm đàm phán mời Jurgen Klopp về làm HLV trưởng từ mùa tới.

Cựu thuyền trưởng Liverpool được cho yêu cầu Real Madrid bán tiền vệ người Anh, vì cho rằng anh không phù hợp với hệ thống của mình. Ở chiều ngược lại, người ta cũng đồn đại, Jude Bellingham xem xét rời Bernabeu, có thể gia nhập MU, nếu Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới.