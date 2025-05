Một số chung cư trong danh sách gồm: Chung cư SME Hoàng Gia (phường Quang Trung), Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (phường Mộ Lao), các tòa CT5AB, CT6, CT4 (phường La Khê)…

Cụm tòa nhà Usilk City (phường La Khê) cũng nằm trong danh sách chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động.

Một góc dự án Usilk City nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng

Đáng chú ý, gần 50 công trình trường học các cấp từ mầm non đến THPT ở các phường như Quang Trung, Hà Cầu, La Khê, Vạn Phúc… cũng chưa được nghiệm thu PCCC.

Tại phường Hà Cầu, có các cơ sở giáo dục như: Trường Mầm non tư thục Học viện IQ, Trường Tiểu học IQ, Trường Mầm non Hà Cầu, Trường Mầm non Hà Trì và Trường THCS Lê Hồng Phong.

Tại phường Yên Nghĩa, có Trường Mầm non Yên Nghĩa, Trường Mầm non Yên Hòa, Trường Mầm non Hòa Bình và Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn…

Ngoài ra, một số công trình công cộng và cơ sở hành chính cũng có tên trong danh sách như: Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Khu hành chính mới quận Hà Đông (phường Hà Cầu), Văn phòng Ban Quản lý khu Thanh Hà (phường Phú Lương), Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa)…

Danh sách còn ghi nhận một số doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ chưa nghiệm thu PCCC như: Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Tây Nam – Hà Nội (phường Biên Giang), CTCP Kiến trúc và Xây dựng Maxhome (phường Vạn Phúc), Nhà hàng Trâu Ngon Phú Lương (phường Phú Lương)…

Việc các công trình chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tại các chung cư và trường học... nơi tập trung đông người.

Danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội):