78 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC) bị tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy nằm ở 7 phường: Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng.

Có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ toàn bộ; có cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ một phần tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử phạt nhiều cơ sở.

Ngoài quán karaoke, quán massage, nhà hỗn hợp, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê để ở, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, nhà ở kết hợp kinh doanh, căn hộ cho thuê, khách sạn, còn có nhiều chung cư cao cấp.

Có thể kể đến toà nhà Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu), khu vực vi phạm có diện tích hơn 680m2 mặt bằng tại tầng hầm B1 khu thương mại (từ trục 2C3B/3-5-3-6) đã bị xử phạt 90 trệu đồng;

CTCP Bất động sản Toàn Cầu (GP-Invest) có hai dự án trong danh sách là tòa The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch) và Tràng An Complex tại số 1 Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô).

Dự án Tràng An Complex tại số 1 Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô), do GP-Invest làm chủ đầu tư, có nhiều hạng mục vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ như tại tầng 4, tầng 6 tòa HH.

Hay tại tòa CT1 phòng bảo vệ, tầng lửng, trường mầm non tầng 1; tòa CT2 phòng kho, café, cửa hàng thuốc, siêu thị tầng 1; khu vực các tầng 1, 2, 3, 5, 8, 12-14 tòa nhà HH.

Với những vi phạm này, chủ đầu tư bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 190 triệu đồng.

Một dự án khác cũng của GP-Invest tại số 9 Phạm Văn Đồng là toà The Nine.

Chủ đầu tư vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ tại tầng 31 của dự án và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 23 triệu đồng.

Trong danh sách 78 công trình vi phạm PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy còn có tòa Discovery tại số 302 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng), do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Theo cơ quan chức năng, khu vực các tầng căn hộ tháp B, khu vực các tầng hầm; khu vực khối đế và tháp A của dự án bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và bị xử phạt 80 triệu đồng.

Tại dự án chung cư cao cấp và TTTM Watermark số 395 Lạc Long Quân (phường Nghĩa Đô), do CTCP Phát triển bất động sản Tây Hồ Tây làm chủ đầu tư, cũng có loạt vi phạm PCCC.

Dự án bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tại tầng mái trục (1-4, B-D), tầng T trục (6-8,C-D); trục (1-3,C-D).

Tại dự án này, Công ty TNHH MTV Lê Nguyễn Hà Nội vi phạm tại tầng G, M trục (5-9, A-B).

Công ty CP ACB Toàn Cầu vi phạm tại tầng T trục (1-5,A-D), tầng mái trục (5-8, B-D).

Phường Yên Hòa có hai dự án chung cư nằm trong danh sách vi phạm PCCC là chung cư Cảnh sát 113 (tại số 3 phố Nguyễn Như Uyên) và chung cư Thăng Long Tower.

Tại chung cư Thăng Long Tower số 33 Mạc Thái Tổ, do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư, cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ tại khu vực tầng kỹ thuật tòa nhà do vi phạm PCCC.

Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên tại số 107 Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng Hậu) của CTCP Bất động sản AZ Thăng Long cũng nằm trong danh sách vi phạm PCCC.

Dù cơ quan chức năng tạm đình chỉ, đình chỉ toàn bộ công trình, nhưng ghi nhận tại tòa nhà vẫn có nhiều hoạt động.