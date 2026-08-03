Điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên từng được xem là "vùng đỉnh" của tuyển sinh đại học, nơi tập trung các ngành học có sức hút lớn và tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Năm 2025, nhiều trường đại học tại TPHCM ghi nhận hàng loạt ngành đạt ngưỡng này, thậm chí tiến sát mức tuyệt đối 30 điểm.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, bức tranh tuyển sinh đã thay đổi đáng kể khi đa số trường chuyển sang xét tuyển tổng hợp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm công nghệ, bán dẫn tiếp tục dẫn đầu

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), năm 2025 ghi nhận nhiều ngành có điểm chuẩn rất cao.

Đứng đầu là ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 29,92 điểm ở tổ hợp A00. Tiếp theo là Trí tuệ nhân tạo đạt 29,39 điểm; Khoa học dữ liệu, thống kê đạt 28,50 điểm và Thiết kế vi mạch đạt 28,27 điểm.

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) cũng có điểm chuẩn lên tới 27,27 điểm.

Năm 2026, trường không còn lấy điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức chủ đạo mà chuyển sang xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực với học bạ THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xu hướng này cũng diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM). Năm 2025, ngành Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,60 điểm. Các ngành Khoa học dữ liệu đạt 27,7 điểm; Khoa học máy tính đạt 27,2 điểm và Thiết kế vi mạch đạt 27 điểm.

Từ năm 2026, trường chủ yếu xét tuyển bằng phương thức tổng hợp, bên cạnh diện tuyển thẳng theo quy định.

Trong khi đó, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (trước đây là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) cũng có nhiều ngành đạt trên 27 điểm.

Ngoài ngành Sư phạm Tiếng Anh dẫn đầu với 29,57 điểm, nhiều ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, bán dẫn và tự động hóa đều có điểm chuẩn rất cao như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (28,70 điểm), Vật lý kỹ thuật định hướng công nghệ bán dẫn (28,65 điểm), Kỹ thuật thiết kế vi mạch (28,65 điểm), Công nghệ kỹ thuật hóa học (28,35 điểm), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (27,70 điểm), Robot và trí tuệ nhân tạo (27,50 điểm) và Công nghệ thông tin (27,45 điểm). Năm nay, trường cũng tuyển sinh chủ yếu theo phương thức kết hợp.

Khối sư phạm vẫn giữ sức hút

Không chỉ các ngành công nghệ, nhóm ngành sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất.

Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, năm 2025, Sư phạm Hóa học đạt 29,38 điểm, cao nhất toàn trường. Các ngành Sư phạm Ngữ văn đạt 29,07 điểm; Sư phạm Địa lý 28,83 điểm; Sư phạm Lịch sử 28,73 điểm; Sư phạm Vật lý 28,42 điểm; Sư phạm Toán 28,25 điểm. Ngành ngoài sư phạm có điểm cao nhất là Tâm lý học với 28 điểm.

Đối với tuyển sinh năm 2026, trường chỉ công bố mức điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 19-24 điểm đối với khối ngành sư phạm, trong khi việc trúng tuyển còn phụ thuộc các tiêu chí khác theo quy định của từng phương thức.

Trường ĐH Sài Gòn cũng ghi nhận nhiều ngành sư phạm vượt mốc 27 điểm trong năm 2025. Trong đó, Sư phạm Hóa học đạt 28,98 điểm; Sư phạm Địa lý 28,55 điểm; Sư phạm Lịch sử 28,39 điểm; Sư phạm Vật lý 28,33 điểm; Sư phạm Toán học 27,9 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 27,19 điểm. Ngoài khối sư phạm, ngành Lịch sử đạt 27,02 điểm. Năm 2026, trường tuyển sinh theo bốn phương thức gồm tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, xét điểm kỳ thi V-SAT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Báo chí, logistics, y khoa vẫn thuộc nhóm điểm cao

Ở khối khoa học xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) tiếp tục có nhiều ngành thuộc tổ hợp C00 đạt trên 27 điểm. Ngành Báo chí dẫn đầu với 28,55 điểm, trong khi chương trình Báo chí chuẩn quốc tế lấy 27 điểm. Các ngành Tâm lý học đạt 27,75 điểm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27,65 điểm; Nghệ thuật học 27,60 điểm; Văn hóa học 27,35 điểm; Lịch sử, Việt Nam học, Quản trị văn phòng cùng đạt 27,20 điểm; Địa lý học đạt 27,13 điểm. Năm 2026, trường chuyển sang xét tuyển tổng hợp là chủ đạo.

Ở lĩnh vực kinh tế, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) có ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt điểm chuẩn cao nhất tại cơ sở TPHCM với 27,7 điểm. Năm 2026, UEH tuyển 8.890 chỉ tiêu, trong đó cơ sở TPHCM tuyển 8.240 chỉ tiêu. Trường áp dụng hai nhóm phương thức gồm tuyển thẳng và xét tuyển tích hợp, với điểm sàn nhận hồ sơ phương thức tích hợp tại cơ sở TPHCM là 65/100 điểm.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế với 28,08 điểm. Tiếp theo là Kinh doanh quốc tế đạt 27,84 điểm; Marketing 27,54 điểm và Kinh tế quốc tế - chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đạt 27,28 điểm.

Trong lĩnh vực sức khỏe, Trường ĐH Y Dược TPHCM vẫn duy trì mức điểm chuẩn rất cao. Năm 2025, Y khoa dẫn đầu với 27,34 điểm. Đối với mùa tuyển sinh 2026, trường công bố điểm sàn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 23 điểm đối với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt; 20 điểm đối với Y học cổ truyền và Dược học.

Nếu năm 2025, nhiều ngành lấy điểm chuẩn 27-30 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT thì từ năm 2026, phần lớn trường đại học lớn tại TPHCM đã chuyển sang xét tuyển tổng hợp hoặc tích hợp, kết hợp điểm thi với học bạ, điểm đánh giá năng lực và các tiêu chí khác. Vì vậy, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ không còn phản ánh đầy đủ mức độ cạnh tranh của từng ngành như trước, đồng thời việc so sánh điểm chuẩn giữa các năm cũng không còn nhiều ý nghĩa.