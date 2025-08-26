Micro không dây thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Minh họa.

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, hiện nay tình trạng sử dụng loa kéo, micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định gây can nhiễu đang khá phổ biến.

Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng micro không dây đối với các tổ chức, cá nhân trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội trên cả nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức các đợt kiểm soát phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện … tại hầu hết các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Khánh Hòa…

Micro không dây là một loại micro có khả năng thu âm và sử dụng sóng vô tuyến (tần số) để truyền tín hiệu mà không cần dây nối, tiềm ẩn nguy cơ can nhiễu tần số vô tuyến điện; vì vậy để tránh gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện đang hoạt động hợp pháp và có thể bị can nhiễu từ các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, micro không dây chỉ được phép hoạt động trên các dải tần số được quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT, tần số cụ thể: 40,66 - 40,70 MHz; 87 - 108 MHz; 182,025 - 182,975 MHz; 217,025 - 217,975 MHz; 218,025 - 218,475 MHz; 470 - 694 MHz và 1795 - 1800 MHz.

Ngoài ra, micro không dây thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BTTTT và phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

Từ năm 2020, Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với Cục Quản lý thị trường tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây.

Cục Quản lý thị trường đã chủ trì xử phạt, thu giữ nhiều lô hàng micro không dây để xác minh, làm rõ sai phạm tại một số tỉnh, thành phố.

Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở KH&CN) bằng hệ thống thông tin cơ sở/các tổ công nghệ số cộng đồng/tổ dân phố/thôn tại địa phương tuyên truyền đến người dân không quảng cáo, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp, trong đó khuyến cáo khi mua micro không dây cần kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ, phải được gắn dấu hợp quy (gắn trên micro hoặc bao bì…).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số trang thương mại điện tử, trang facebook, cơ sở kinh doanh rao bán micro không dây không có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ và một bộ phận người dân đã trang bị, sử dụng loại micro không dây này.