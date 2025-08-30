Theo hãng tin RT, hôm 29/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những thông tin trên được "các thế lực thù địch" đang tìm cách làm căng thẳng quan hệ Nga – Iran tung ra.

Vào tháng 6, Israel đã bất ngờ tấn công Iran trước cáo buộc Tehran sắp chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Kho chứa dầu ở Tehran bốc cháy khi Israel tấn công Iran. Ảnh: EPA

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và tình báo Mỹ cũng không tìm thấy bằng chứng về việc Iran vũ khí hóa. Song Washington đã triển khai tấn công, và gây ra thiệt hại lớn cho các địa điểm hạt nhân của Iran.

Phía Nga đã lên án các cuộc tấn công, và xem đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế". Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Iran lại cáo buộc Moscow "không cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho Iran trong cuộc xung đột với Israel".

Bình luận về sự việc, Bộ Ngoại giao Iran cho biết “về cơ bản, những cáo buộc ám chỉ Nga không phải là ‘đối tác đáng tin cậy’ của Iran”. Bộ này đã chỉ ra cáo buộc “vô lý và vô căn cứ nhất” của ông Mohammad Sadr, thành viên thuộc Hội đồng Phân định Lợi ích của Iran. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 24/8, ông Sadr đưa ra “cáo buộc vô căn cứ” cho rằng, Nga đã cung cấp cho Israel tọa độ phòng không của Iran.

“Tuyên bố trắng trợn và vô lý đến mức khiến Bộ Ngoại giao Iran phải lên tiếng”, Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng, những tuyên bố của ông Sadr “không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào”, và “không phản ánh lập trường chính thức của Iran”.

Moscow bày tỏ “sự lo ngại” trước những thông tin trên, cho rằng tần suất của chúng “thể hiện một chiến dịch thông tin sai lệch có sự phối hợp” của các thế lực thù địch với cả Nga và Iran.

Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định coi các vụ ném bom vào Iran là hành vi "vô cớ", và Moscow tiếp tục ủng hộ quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình của Tehran.

Nga và Iran, hai nước đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã có lịch sử hợp tác lâu dài. Vào đầu năm nay, hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện nhằm tăng cường quan hệ về an ninh, năng lượng hạt nhân vì hòa bình, và phản đối các lệnh trừng phạt.