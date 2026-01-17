Kênh 1News dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho hay chính quyền Wellington ngày 16/1 đã đưa ra quyết định tạm đóng cửa đại sứ quán nước này ở thủ đô Tehran, Iran và chuyển các hoạt động sang thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. “Tất cả các nhân viên ngoại giao New Zealand đã rời khỏi Iran thông qua các chuyến bay thương mại. Hiện khả năng cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự cho công dân New Zealand ở Iran đã bị hạn chế”, một đoạn trong thông cáo viết.

Một xe cứu hỏa bị phá hoại do biểu tình ở Iran. Ảnh: Hãng thông tấn Fars của Iran

Đại sứ quán Ukraine ở Iran cùng ngày thông báo tạm ngừng hoạt động do căng thẳng ở nước sở tại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. “Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về việc nối lại các hoạt động. Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra”.

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Iran và giới chức ngoại giao Slovakia trong ngày 16/1 cũng đưa ra các thông cáo với nội dung tương tự, khi đều đề cập đến những lo ngại về an ninh hoặc mối đe dọa tiềm tàng từ sự leo thang xung đột quân sự.

Biểu tình ở Iran bùng phát vào ngày 28/12/2025 khi các thương nhân ở thủ đô Tehran phản đối sự mất giá đột ngột của đồng nội tệ Rial. Biểu tình sau đó chuyển thành bạo lực ở nhiều địa điểm ở Iran.

Trong tuyên bố đưa ra đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có “hành động mạnh tay” nhằm vào Iran nếu Tehran tiếp tục có hành động gây tổn thương đối với người biểu tình.