Báo The Hill hôm 15/1 dẫn dữ liệu từ Chương trình Copernicus chuyên giám sát giao thông hàng hải bằng vệ tinh cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ có mặt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang di chuyển về phía tây và hướng đến khu vực Trung Đông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: USS Abraham Lincoln/Mạng xã hội X

Dự kiến, nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ đến Trung Đông trong một tuần nữa.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng mục đích Lầu Năm Góc điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhiều khí tài quân sự khác đến Trung Đông là nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực khi “căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn ở mức cao và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hành động quân sự nhằm vào Iran”.

Cũng trong ngày 15/1, khi phỏng vấn qua điện thoại với kênh NBC, Tổng thống Trump xác nhận ông chưa quyết định có sử dụng vũ lực với Iran hay không. “Tôi sẽ không nói cho mọi người biết điều đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.