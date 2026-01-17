Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin CNN, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 16/1 sau khi nhận được câu hỏi có phải quan chức Israel và các nước Ảrập đã ngăn cản ông ra lệnh tấn công Iran hay không, Tổng thống Trump nói: "Không ai thuyết phục tôi. Tôi tự thuyết phục bản thân".

Người đứng đầu Mỹ viện dẫn lý do Iran hủy bỏ hành quyết người biểu tình. Ông Trump cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự trên mạng xã hội Truth Social: "Iran định treo cổ 800 người vào hôm qua và tôi rất tôn trọng sự thật rằng các lãnh đạo Iran đã hủy bỏ kế hoạch đó. Cảm ơn các bạn".

Phát biểu mới nhất của ông Trump dường như là bằng chứng cho thấy lãnh đạo Nhà Trắng đang rút lại những cảnh báo ban đầu của mình về khả năng Mỹ sắp tấn công Iran.

Một làn sóng biểu tình đã bùng phát ở Iran vào cuối tháng 12/2025. Ban đầu, các cuộc biểu tình nổ ra do người dân bất bình vì lạm phát tăng cao, đồng tiền quốc gia mất giá nhanh chóng, nhưng sau đó đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực và mang tính chính trị, khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp đất nước. Tehran đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố" trà trộn vào các cuộc biểu tình cũng như sự can thiệp của Mỹ và Israel.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã nhiều lần đe dọa Tehran bằng hành động quân sự và nói với những người biểu tình rằng "sự giúp đỡ đang đến".

Tuy nhiên, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump khẳng định Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Iran hơn là hành động quân sự. Ông Witkoff đồng thời kêu gọi Tehran giảm quy mô chương trình tên lửa và hạt nhân của mình.