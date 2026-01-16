Theo đài RT, các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/1 nhắm vào Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Larijani cũng như một số chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Iran. Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo trừng phạt thêm 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Tehran trốn tránh các lệnh cấm dầu mỏ, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ áp trừng phạt nhà tù Fardis của Iran.

Ảnh: CFP

Động thái mới của Washington diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump đã công khai đe dọa có hành động quân sự với Iran trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, các đồng minh Ảrập của Mỹ trong khu vực đã cảnh báo ông Trump không nên tấn công Iran vì lo ngại động thái sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn và khó giải quyết trên khắp Trung Đông.

Theo tờ Wall Street Journal, Ảrập Xêút, Oman, Qatar cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến cáo người đứng đầu Mỹ rằng bất kỳ sự bất ổn nào cũng có thể làm rung chuyển thị trường dầu mỏ và sự sụp đổ của chính quyền Tehran hiện tại có thể dẫn đến việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng IRGC cứng rắn hơn. Ảrập Xêút thậm chí từ chối cho Mỹ sử dụng không phận để tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

Báo Guardian nhận định, những cảnh báo của các đồng minh lâu năm dường như đã giúp thuyết phục ông Trump vào cuối ngày 14/1 tạm thời hoãn một cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Hồi giáo.

Iran đã chìm trong bạo loạn kể từ cuối tháng 12 năm ngoái do lạm phát dai dẳng và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng nội tệ Rial. Tehran khẳng định, những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình chính đáng về các bất bình kinh tế đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy trá hình, trong đó các điệp viên nước ngoài trang bị vũ khí cho những kẻ bạo loạn và chỉ đạo họ bắn vào lực lượng an ninh nhằm kích động sự đàn áp mạnh tay của Tehran và sự can thiệp của Mỹ.