Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Pezeshkian giữa lúc biểu tình lan rộng khắp quốc gia Hồi giáo, Tổng thống Nga Putin đã được thông báo về những nỗ lực của chính phủ ở Tehran nhằm bình thường hóa tình hình trong nước. Cả hai tổng thống đều nhất trí kêu gọi giảm căng thẳng ở Iran và trong khu vực càng sớm càng tốt cũng như giải quyết mọi vấn đề phát sinh thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ông Putin và ông Pezeshkian cũng tái khẳng định “cam kết chung trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran”, bao gồm cả các dự án kinh tế chung.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Putin đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Trung Đông và Iran. Nhà lãnh đạo Nga đã vạch ra những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường các bước đi chính trị và ngoại giao nhằm đảm bảo ổn định và an ninh khu vực. Ông Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực hòa giải thích hợp và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, với sự tham gia của tất cả các quốc gia quan tâm.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow kiên quyết lên án sự can thiệp gây rối của nước ngoài vào công việc nội bộ của Iran. Bà cáo buộc các cường quốc bên ngoài đang cố gắng biến một cuộc biểu tình ôn hòa thành “tình trạng bất ổn, vô nghĩa” và tìm cách lật đổ chế độ ở Iran.

Bà Zakharova mô tả các đe dọa của Mỹ về việc sử dụng vũ lực chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo hành động quân sự chống Iran có thể gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông. Người phát ngôn Nga cũng cáo buộc những khó khăn kinh tế của Iran bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.