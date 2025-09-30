Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú vừa ra thông báo khẩn về việc hỗ trợ học sinh trong tình hình mưa bão, nhiều đường phố bị ngập nước. Vị hiệu trưởng này cho biết, các em nhà xa, phải qua những tuyến phố ngập nước hoặc bố mẹ gặp khó khăn khi đi đón có thể ăn tối và ngủ lại tại trường đêm 30/9.

Đến cuối giờ học chiều nay, các ngả đường gần trường như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ đều bị ngập sâu, nhiều xe buýt đi vào cũng bị chết máy, việc đi lại rất khó khăn.

"Nhà trường sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các con và giúp phụ huynh không phải cố đi đón con giữa lúc mưa to, ngập lụt khó khăn nhất. Nếu học sinh ngủ lại, trường sẽ cử các thầy cô quản lý, chăm sóc và phân phòng riêng dành cho nam, nữ, đồng thời lo bữa ăn tối cho các con”, Trường THPT Phan Huy Chú thông tin.

Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng thông báo “không để học sinh bị đói, bị rét do không về nhà được”. Trường sẽ cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh.

Ông cũng yêu cầu nhà bếp, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, ngủ cho những học sinh phải ở lại trường đêm nay.

Tương tự, Trường THCS Thanh Xuân thông báo: Trường hợp tuyến đường bị ngập và gia đình không thể đón con, phụ huynh có thể báo lại để nhà trường sắp xếp nơi ăn, chỗ ngủ cho học sinh, đảm bảo an toàn khi thời tiết bất lợi.

Nhiều trường học thông báo cho học sinh được nghỉ sớm để phụ huynh sắp xếp tới đón. Ảnh: Loan Nguyễn

Tại Trường Tiểu học Jean Piaget, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tổ chức bữa tối cho các em tại trường lúc 18h30. Trong trường hợp điều kiện giao thông thuận lợi hơn, trường sẽ bố trí xe tuyến đưa học sinh về nhà vào lúc 20h.

Nếu tình hình thời tiết và giao thông vẫn bất lợi, học sinh sẽ ở lại qua đêm tại trường và được thầy cô trực tiếp chăm sóc, quản lý. Các em sẽ được đưa về nhà sau 12h30 ngày mai (1/10).

Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều 30/9 cũng quyết định hỗ trợ suất ăn tối và cho tất cả học sinh ngủ qua đêm tại trường.

Nhà trường cho biết đã chuẩn bị thực phẩm, bếp ăn sẽ phục vụ bữa tối cho học sinh ở lại trường như bữa bán trú, bắt đầu từ 18h. Đồng thời, các thầy cô được phân công quản lý học sinh trong suốt chiều và tối, bảo đảm an toàn như ở nhà.

“Học sinh ở lại qua đêm sẽ được hỗ trợ bữa sáng để bảo đảm sức khỏe. Phụ huynh có thể yên tâm, các con sẽ được chăm sóc chu đáo và an toàn”, đại diện nhà trường khẳng định.

Ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến Hà Nội chìm trong mưa lớn từ đêm 29/9 đến ngày 30/9. Nhiều tuyến phố biến thành sông, giao thông tê liệt, xe chết máy hàng loạt, người dân vật lộn trong biển nước. Đến đầu giờ chiều 30/9, mưa lớn vẫn tiếp diễn, buộc nhiều trường phải cho học sinh nghỉ sớm để phụ huynh kịp đón con. Tuy nhiên, việc di chuyển trong tình cảnh đường ngập sâu trở thành thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, quyết định nhanh chóng của một số nhà trường đã giúp phụ huynh yên tâm hơn, đồng thời giảm bớt sự lo lắng, sợ hãi của học sinh trước những diễn biến bất thường của thời tiết.