Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Triển lãm A80), đang được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC ở Đông Anh, Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý và thu hút đông đảo người dân tham quan tại triển lãm là sự xuất hiện của nhiều mẫu thiết bị bay không người lái (UAV), đang được các đơn vị trong nước đem đến trưng bày.

Các sản phẩm công nghệ hiện đại, đặc biệt là thiết bị bay không người lái (UAV), luôn trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là một số mẫu UAV đáng chú ý đang trưng bày trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”:

UAV đa năng tầm xa của Viettel

UAV đa năng tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. UAV do Viettel phát triển nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình phức tạp, từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo.

Mô hình thu nhỏ của UAV đa năng tầm xa được Viettel trưng bày tại Triển lãm A80.

UAV này có sải cánh 17m, chiều dài 8,5m; khối lượng cất cánh tối đa 1.500kg với vận tốc tối đa 200 km/h, trần bay 10km với thời gian bay liên tục hơn 24 giờ.

UAV chiến đấu cấp chiến thuật của Viettel

Ngoài UAV đa năng tầm xa, Viettel cũng mang đến triển lãm mẫu UAV chiến đấu cấp chiến thuật dùng để tấn công trực tiếp mục tiêu trên đất liền như lực lượng bộ binh mặt đất và xe cơ giới (tĩnh) hạng nhẹ trong điều kiện ban ngày.

UAV có kích thước nhỏ, sử dụng động cơ điện độ ồn thấp, cất cánh từ ống phóng hoặc bệ phóng cho phép tấn công bí mật, dễ dàng triển khai đến cấp người lính.

UAV chiến đấu cấp chiến thuật được Viettel phát triển có khả năng ứng dụng AI trong tự động tìm kiếm, nhận dạng, khoá và tấn công mục tiêu có xác nhận theo thời gian thực.

Loại UAV này có thể dễ dàng triển khai đến cấp người lính.

UAV mang dàn phóng đạn chữa cháy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Đây là loại UAV có chức năng chính là phóng dàn đạn chữa cháy, nhằm dập tắp nhanh chóng tại các khu vực cháy phức tạp mà con người cũng như các thiết bị thông thường khó tiếp cận.

UAV có 3 cánh quạt và mang theo 2 nòng đạn chữa cháy chuyên dụng.

Kích thước khi hoạt động là 2.500 x 2.500 x 600 (mm), khối lượng không tải 28kg và khối lượng cất cánh tối đa 50kg.

Tầm hoạt động tối đa trong bán kính 5km và thời gian bay đủ tải là 15 phút.

UAV-BXL cánh bằng UAV

UAV-BXL do Cục Công nghiệp Quốc phòng phát triển, đang được trưng bày trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng. Đây là loại UAV cỡ nhỏ với nhiệm vụ chính là tấn công mục tiêu ở cự ly gần và trung bình (dưới 1.000m).

UAV-BXL có khối lượng khi cất cánh là 10,5kg, thời gian bay tối đa hơn 10 phút với trần bay dưới 1.000m. Bán kính hoạt động của UAV-BXL là trên 10km.

Vận tốc tiếp cận của UAV này là trên 150 km/h với độ xuyên thép trên 250mm

UAV trinh sát TSCB-24

Loại máy bay không người lái thứ ba được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đưa đến Triển lãm A80 là UAV trinh sát TSCB-24. Thiết bị này có khối lượng cất cánh tối đa 6kg, tải trọng 2kg. Tốc độ hành trình tối đa108 km/h và trần bay 3km; bán kính hoạt động 30km.

UAV trinh sát TSCB-24 cất cánh dùng ống phóng, hạ cánh bằng dù.

UAV trinh sát này sử dụng hệ thống quang - điện tử với 2 chế độ ban ngày/ban đêm. Các chế độ bay: Tự động, theo hành trình, bay trở về điểm, bay tròn quanh một điểm... Giao thức kết nối giữa UAV và trạm mặt đất sử dụng mã hoá đầu cuối sử dụng thuật toán AES-256.

UAV N630 hỗ trợ nghiệp vụ an ninh, cứu hộ

UAV N630 là máy bay không người lái với nhiệm vụ hỗ trợ nghiệp vụ an ninh, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, đồng thời trợ giúp công tác vận chuyển hàng hoá thương mại. Loại UAV này được Tổng Công ty Gtel - Bộ Công an phát triển và đang được trưng bày ở vị trí trung tâm trong không gian triển lãm của Bộ Công an.

UAV N630 có kích thước 2.063 x 1.631 x 774 (mm), tải trọng tối đa 30kg, tốc độ tối đa 9 m/s. Khoảng cách điều khiển tối đa 15km, thời gian bay tối đa 35 phút với độ kháng gió tới 12 m/s.

Một số hình ảnh chi tiết của UAV N630 do Tổng Công ty Gtel phát triển.

Bài & ảnh: Hoàng Hiệp