Theo ghi nhận của PV VietNamNet, mẫu xe điện hiệu suất cao vừa ra mắt thị trường Việt Nam gần đây nhất là Audi S6 Sportback e-tron 2026 hôm 12/5. Giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu sedan chạy điện đầu tiên thuộc dòng S của Audi tại Việt Nam.

Audi S6 Sportback e-tron tại Việt Nam.

Mẫu xe được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tối đa 543 mã lực, pin 100 kWh, tầm hoạt động lên tới 678km sau mỗi lần sạc. Nền tảng PPE cùng hệ thống điện 800V cho phép sạc nhanh DC công suất 270kW, thời gian sạc 10-80% trong 21 phút. Thông số này ngang nhóm sedan thể thao hiệu năng cao dùng động cơ xăng V8.

Đáng chú ý, nền tảng PPE là xương sống EV thế hệ mới, được sử dụng trên các mẫu xe điện Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron và Porsche Maccan Electric.

Trên diễn đàn Reddit từ tháng 8/2025, một số người dùng Audi A6/S6 e-tron tại Mỹ chia sẻ tình trạng xuất hiện bất ngờ các cảnh báo lỗi liên quan hệ thống hỗ trợ lái (ADAS), phần mềm và kết nối trên nền tảng PPE mới của Audi nhưng thường tự biến mất sau khi tắt xe một thời gian. Trong khi đó, việc khởi động lại hệ thống MMI không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong phân khúc sedan điện hạng sang hiện suất cao tại Việt Nam, Audi S6 Sportback e-tron chưa có đối thủ trực tiếp. Nếu xét trong tầm giá, mẫu xe vẫn chịu sức ép từ Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (giá 4,789 tỷ đồng, công suất khoảng 516 mã lực, phạm vi hoạt động 581-692 km) và BMW i4 eDrive40 (giá 3,799 tỷ đồng, công suất 340 mã lực, phạm vi hoạt động 590km).

Dù vậy, hai mẫu sedan đầu bảng này có định vị và triết lý vận hành khác biệt so với mẫu xe của Audi. Theo nguồn tin từ các đại lý, trước mắt, sẽ chỉ có 5 chiếc được đưa về Việt Nam, trong đó, đã có đại gia Việt đặt cọc.

Trước đó, hôm 8/5, thị trường ô tô điện tiền tỷ tại Việt Nam cũng ghi nhận sự gia nhập của Lotus - thương hiệu siêu xe Anh quốc. Màn chào sân đầu tiên là bộ 3 mẫu xe gồm Eletre thuộc phân khúc hyper SUV điện, Emeya thuộc phân khúc hyper GT điện và xe đua Evija - hypercar điện thuần túy.

Mẫu xe SUV điện hiệu suất cao Lotus Eletre.

Cả hai mẫu xe Eletre và Emeya đều có chung cấu hình hai mô-tơ điện AWD, công suất tối đa 905 mã lực, tầm hoạt động từ trên 435-610 km. Hai mẫu này dùng nền tảng điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa khoảng 350-400 kW cùng sạc AC 22 kW.

Theo công bố của hãng, Lotus Emeya có thể sạc pin từ 10-80% chỉ trong khoảng 14-18 phút, trong khi Eletre cần khoảng 20 phút nếu dùng trạm sạc siêu nhanh phù hợp. Định vị của các mẫu này nằm ở khoảng giữa của Porsche, Audi RS/e-tron GT, Maserati.

Trong đó, mẫu hyper SUV Lotus Eletre có 5 phiên bản tại Việt Nam, giá từ 4,448-7,188 tỷ đồng với đối thủ cạnh tranh là BMW iX, Porsche Cayenne EV. Mẫu hyper GT Lotus Emeya cũng có 5 phiên bản, giá từ khoảng 4,488-7,188 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan, Audi e-tron GT hay Tesla Model S.

Bên cạnh thông số hiệu năng ấn tượng, Lotus Eletre và Emeya cũng đối mặt không ít tranh cãi trên các diễn đàn owner quốc tế và các bài review chuyên ngành. Nhiều reviewer cho rằng hai mẫu EV này đã phần nào đi ngược triết lý “Simplify, then add lightness” nổi tiếng của Lotus khi trọng lượng xe tăng lên khoảng 2,5-2,6 tấn do sử dụng bộ pin dung lượng lớn, cao hơn so với mặt bằng chung của phân khúc.

Một số người dùng trên Reddit và Lotus Forums cũng phản ánh kích thước xe quá lớn gây bất tiện khi di chuyển ở phố nhỏ hoặc hầm đỗ chật, trong khi hệ thống ADAS can thiệp thường xuyên, gây khó chịu cho người lái.

Mẫu hyper GT Lotus Emeya.

Riêng Lotus Evija là mẫu sản xuất giới hạn khi toàn thế giới chỉ có 130 chiếc. Chiếc tại Việt Nam cũng là chiếc đầu tiên của thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này trang bị 4 động cơ điện sản sinh công suất lên tới 2.011 mã lực và mô-men xoắn 1.704 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong dưới 3,0 giây và đạt tốc độ 300 km/h dưới 10 giây. Giá bán chưa được hãng công bố.

Có thể nói, cả 4 mẫu xe điện nói trên đều thuộc dòng hiệu năng rất "khủng", công nghệ cao nên sẽ kén khách. Hiện, hạ tầng sạc công cộng công suất cao tại Việt Nam còn hạn chế, nên người dùng khó khai thác hết khả năng sạc ultra-fast vốn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của các mẫu xe này.

