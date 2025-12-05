Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm, khi các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ra hàng loạt chương trình kích cầu nhằm chạy nước rút doanh số.

Bên cạnh nhóm xe phổ thông, phân khúc gầm cao cỡ lớn gồm các mẫu SUV và bán tải có giá từ 1 tỷ đồng trở lên cũng đang trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy.

Nhiều mẫu xe vốn thuộc nhóm giữ giá, nay cũng được điều chỉnh mạnh để tăng tính cạnh tranh và "dọn kho" trước khi năm 2025 kết thúc.

Dưới đây là một số mẫu xe đang được giảm giá mạnh trong tháng 12/2025:

Hyundai Palisade giảm giá 200 triệu đồng

Trong các dòng sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam, mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade đang được giảm cao nhất lên tới 200 triệu. Với giá niêm yết dao động từ 1,469 -1,589 tỷ đồng tùy phiên bản, mức giảm này giúp giá của Palisade chỉ còn 1,269-1,389 tỷ đồng.

Hyundai Palisade đang được giảm giá trực tiếp 200 triệu đồng. Ảnh: TC Motor

Trong khi đó, SUV cỡ D Hyundai Santa Fe cũng được giảm đến 180 triệu đồng. Với giá niêm yết của các phiên bản thuần xăng dao động từ 1,069 -1,365 tỷ đồng, nếu áp dụng mức giảm tối đa, giá của Santa Fe chỉ còn dưới 900 triệu đồng. Đây là một mức giá thấp nhất từ trước đến nay của mẫu xe này, chỉ ngang ngửa với một số dòng ở phân khúc C-SUV.

Theo báo cáo bán hàng từ Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, trong 10 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của Hyundai Santa Fe và Palisade lần lượt là 2.179 và 916 chiếc.

Volkswagen Teramont X giảm đến 130 triệu đồng

Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, mẫu SUV cỡ lớn Teramont X đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, áp dụng trong tháng 12/2025.

Volkswagen Teramont X mới gia nhập thị trường Việt Nam vào đầu năm 2024, thuộc phân khúc SUV Coupe cỡ lớn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với giá niêm yết cho 2 phiên bản Teramont X Luxury và Platinum lần lượt là 1,998 và 2,168 tỷ đồng, mức giảm giá trên tương đương với số tiền 100-130 triệu tuỳ phiên bản và địa phương đăng ký. Giá bán thực tế trong tháng 12 này của Teramont X chỉ còn khoảng 1,9-2,04 tỷ đồng.

Ngoài ra, mẫu SUV cỡ trung Volkswagen Tiguan cũng đang giảm 50 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này xuống 1,549-1,638 tỷ đồng cho hai phiên bản Facelift và Platinum.

Ford Ranger giảm giá đến 130 triệu đồng

Trong tháng 12, tất cả các phiên bản bán tải Ford gồm XLS, Stormtrak, Wildtrak và Raptor được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ford Ranger tiếp tục nhận ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 12. Ảnh: Ford Thăng Long

Với giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng, ưu đãi trên tương đương mức giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản XL (669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.

Theo số liệu bán hàng được Ford Việt Nam công bố, trong 10 tháng đầu năm 2025, "vua bán tải" Ford Ranger vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thị trường trong nước với tổng cộng 12.577 chiếc đã bàn giao tới khách Việt.

Honda CR-V giảm đến 126 triệu đồng

Bước sang tháng 12, Honda Việt Nam cùng các đại lý giảm giá trực tiếp cho từng phiên bản.

Honda đang có ưu đãi lớn cho mẫu CR-V trong tháng 12. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại một đại lý Honda tại Hà Nội, khách mua xe trong tháng 12 được giảm 80 triệu đồng, áp dụng cho các phiên bản CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng) và L (giá niêm yết 1,099 tỷ đồng), đưa giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 949 triệu và 1,019 tỷ đồng.

Phiên bản Honda CR-V L AWD (giá niêm yết 1,25 tỷ đồng) được ưu đãi ít hơn, ở mức 50 triệu, giúp giá bán giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng.

Riêng phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV (giá niêm yết 1,259 tỷ đồng) được nhà phân phối tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12, quy đổi thành mức giảm 126 triệu, đưa giá bán thực tế hạ còn 1,133 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!