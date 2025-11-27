Cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan cỡ B đang trở nên gay gắt khi thị trường bước vào giai đoạn nước rút cuối năm. Những mẫu xe bán chạy ở phân khúc này như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City đều đồng loạt giảm giá sâu trong nửa cuối tháng 11.

Mức ưu đãi phổ biến rơi vào khoảng 40-50 triệu đồng, chủ yếu thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe, giúp người mua xe tiết kiệm một khoản chi phí lăn bánh đáng kể.

Toyota Vios vừa lập đỉnh doanh số vào tháng 10 với 1.402 xe. Ảnh: Toyota

Ở nhóm xe Nhật, Toyota Vios, mẫu sedan vốn có truyền thống “giữ nhịp” thị trường đang được hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ cho cả ba phiên bản. Dù có mức giá niêm yết từ 458-545 triệu đồng, khách mua xe Vios thực tế được giảm khoảng 45-55 triệu đồng tùy đại lý.

Từ đầu năm đến nay, mẫu sedan cỡ B của Toyota gần như không tháng nào “nghỉ” ưu đãi, thể hiện chiến lược giữ thị phần quyết liệt của hãng xe Nhật này. Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Toyota cung cấp, doanh số cộng dồn 10 tháng qua của Vios đã đạt 9.898 xe. Chỉ tính riêng tháng 10, mẫu xe này bán được 1.402 xe, mốc doanh số cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Honda City cũng không đứng ngoài cuộc. Hãng này cho biết, mẫu sedan bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam đang được ưu đãi tương tự, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 50-57 triệu đồng so với giá niêm yết 499-569 triệu đồng.

City đang là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: HVN

Doanh số tích lũy 10 tháng của City đạt 7.664 xe đang giúp mẫu xe này trở thành “đầu tàu” của Honda trong năm nay. Dù xếp thứ 2 trong phân khúc, City vẫn còn cách đối thủ xếp đầu tới gần 2.200 xe nên khó có thể tạo được bất ngờ trong hai tháng còn lại của năm 2025.

Trong khi đó, đối thủ đáng gờm của hai mẫu xe Nhật là Hyundai Accent cũng liên tục tung ra những đợt ưu đãi, giảm giá kể từ đầu năm. Với giá bán 439-569 triệu đồng, mức giảm tại đại lý khoảng 27-47 triệu đồng. Một số showroom còn mạnh tay “kích cầu”, giảm tối đa lên tới 63 triệu đồng cho những xe sản xuất từ đầu năm nhằm đẩy nhanh thanh khoản.

Dù được ưu đãi mạnh, Hyundai Accent vẫn đang loay hoay tìm lại đà tăng và chưa thể lấy lại phong độ như giai đoạn đỉnh cao. Thông báo từ Hyundai Thành Công cho hay, doanh số tháng gần nhất chỉ đạt 609 xe, nhỉnh hơn tháng 9 (406 xe).

Nếu tính tổng doanh số 10 tháng, Accent mới đạt 5.644 xe và đang bị Honda City bỏ xa, khoảng hơn 2.000 xe. Cứ với đà này, mẫu xe của Hyundai sẽ khó giữ được vị trí thứ 2 phân khúc theo năm đã có được vào năm ngoái.

Hyundai Accent vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế đã có được vào những năm trước. Ảnh: Hyundai Thành Công

Phía sau bộ ba dẫn đầu, phần còn lại của phân khúc tiếp tục “đuối sức”. Trong tháng 10 vừa qua, Mazda2 chỉ đạt 488 xe, Mitsubishi Attrage bán 143 xe còn Kia Soluto chỉ ghi nhận 22 xe. Đáng nói, các mẫu xe này cũng nhận được ưu đãi không thua kém, ví dụ như Mazda2 được giảm tới 25 triệu đồng, Mitsubishi Attrage giảm từ 24-38 triệu đồng và KIA Soluto giảm 20-40 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều này cho thấy cuộc chơi gần như chỉ xoay quanh ba cái tên quen thuộc, trong khi các mẫu còn lại chỉ đóng góp nhỏ giọt vào tổng doanh số, khó tạo điểm bứt phá.

Nhìn về hai tháng cuối năm, thị trường sedan cỡ B nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng nhiệt. Thời điểm cận Tết luôn là “mùa vàng” của các đại lý, và các chương trình giảm giá, tặng phí trước bạ hay hỗ trợ trả góp chắc chắn sẽ được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh đó, Toyota Vios và Honda City vẫn được dự đoán giữ vai trò dẫn dắt nhờ nguồn hàng dồi dào và nhu cầu ổn định. Ngược lại, Hyundai Accent cùng các mẫu còn lại sẽ khó thay đổi trật tự phân khúc, trừ khi có cú hích mạnh mẽ từ giá bán.

